Catalunya culmina la transformación de la Justicia con la incorporación de Barcelona y otros 13 partidos judiciales

Coincidiendo con el último día del año, el Departament de Justícia da este miércoles por finalizado el despliegue de la ley para mejorar la eficiencia de la justicia con la incorporación de los últimos 14 partidos judiciales que faltaban por hacerlo. Se trata de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Granollers y Tortosa, que suponen el 71,8% de la actividad de la administración de justicia en Catalunya. Solo Barcelona concentra el 35% de la actividad judicial catalana.

El despliegue de esta tercera y última fase afecta a 5.430 funcionarios e implica la creación de 150 plazas nuevas, con una inversión de 6,5 millones de euros. La primera fase de este cambio de modelo comenzó el pasado 1 de julio con los primeros 33 partidos judiciales de los 49 existentes en Catalunya, lo que significaba el 22,6% de la actividad total, mientras que el 1 de octubre se incorporaron Badalona y L’Hospitalet de Llobregat con el 5,6% de actuaciones.

Justícia señala que se ha cumplido con los plazos previstos tras el consenso entre Ministerio de Justícia, Generalitat, Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fiscalía y todos los colegios profesionales jurídicos. En palabras del conseller, Ramon Espadaler, "Catalunya cumple lo que habíamos dicho en los términos que establece la ley" y "de manera consensuada" con la Sala de Gobierno del TSJC, los decanos de los partidos judiciales y los letrados de la Administración de justicia, a los que considera "una pieza clave de la transformación del modelo". Espadaler ha valorado igualmente el amplio consenso con los sindicatos, que ha permitido aprobar las nuevas relaciones de puestos de trabajo y los procesos de ensamblaje con más del 80% de apoyo.

La transformación implica convertir a los juzgados tradicionales en tribunales de instancia con unos servicios comunes que dan apoyo, de forma transversal, a todas las plazas judiciales. Estos nuevos modelos organizativos garantizan, subraya la conselleria, una mejor distribución de la carga de trabajo, una mayor especialización de los equipos y una organización más eficiente, lo que repercute en los tiempos de respuesta ante el ciudadano.

Este miércoles ya se podían ver los cambios organizativos, de espacios, señales y sistemas de información en la Ciutat de la Justícia y en el resto de los partidos judiciales incorporados en esta tercera fase.

Espadaler asegura que en la mayoría de partidos judiciales renovados en la primera y segunda fase de la implantación de la ley, "se van acortando los plazos", aunque advierte de que eso todavía tardará en ser visible a ojos de los ciudadanos.

Barcelona, la más compleja

Los partidos judiciales incorporados en la tercera fase son los de mayor complejidad y volumen y los que constituyen tres servicios comunes: el general, el de tramitación y el de ejecución que dan servicio a los tribunales de instancia.

El partido judicial de Barcelona presenta una singularidad específica por su volumen y complejidad, ya que concentra aproximadamente un tercio de la actividad judicial del conjunto del país. Los directores de los servicios comunes (antiguos letrados de la Administración de justicia) han sido nombrados por el ministerio, previo informe favorable del Departament, que también ha asignado a los funcionarios en los nuevos puestos de trabajo.

Al mismo tiempo se han adecuado espacios “imprescindibles” para el funcionamiento del nuevo modelo, como el Servicio Común General, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y diversas secciones del Servicio Común de Tramitación, entre ellas las áreas de mercantil, contencioso administrativo y familia, infancia y capacidades, así como vigilancia penitenciaria.

El Tribunal de Instancia de Barcelona se estructura en diez áreas: civil; familia, infancia y capacidades; instrucción y violencia sobre la infancia y la adolescencia; violencia sobre la mujer; mercantil; social; contencioso administrativo; penal; menores, y vigilancia penitenciaria.

En algunas de estas áreas, como civil y social, aunque el nuevo modelo está ya en funcionamiento con los centros de trabajo activados y el personal en sus puestos, la complejidad de la transformación ha provocado que inicialmente se haga una organización por plaza judicial antes de avanzar hacia una especialización plena de las unidades de funcionarios en procedimientos concretos.

La tercera fase de la transformación también afecta a los Medios Adecuados para la Solución de Controversias (MASC), ya que las jurisdicciones civil y mercantil están obligadas a seguir este camino antes de llegar a un pleito. El Departament lo considera una "gran apuesta" por la cultura de la mediación y la resolución de desacuerdos de forma extrajudicial, cosa que permite reducir la litigiosidad.

Juzgados de Paz

La reforma también afecta a los juzgados de paz y por eso la Generalitat ha puesto en marcha un plan de reforzará este tipo de administración judicial más cercana a la ciudadanía. Los 1.110 jueces de paz, auxiliares y personal que trabaja en estas oficinas (898 en total) han recibido formación en materias como ciberseguridad, protección de datos, conciliación o competencia digital.

El Departament ha puesto 164 pantallas en estos juzgados para mejorar la atención a la ciudadanía en algunos trámites y comprará 442 ordenadores portátiles con cámara web para poder hacer por videoconferencia las declaraciones judiciales.

También se está terminando la plataforma EjCat Lite, una versión reducida del sistema informático de gestión procesal orientado al expediente electrónico y al impulso procesal que se utiliza en la Administración de justicia y que de entrada incorpora tres trámites: exhortos, conciliaciones y juicios verbales y diversas herramientas como la bandeja de firma, organizador. La puesta en marcha de esta nueva aplicación se hará en modo piloto en las oficinas de justicia de Castelldefels, Sant Quirze del Vallès y Deltebre.