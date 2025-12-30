Suspendida la búsqueda del marinero de Bueu del 'Viking Bay' desaparecido en Nueva Zelanda

La búsqueda de J.C.B.R., el marinero que desapareció cuando navegaba a bordo del palangrero vigués Viking Bay, ha sido suspendida. Los guardacostas de Nueva Zelanda avisaron a última hora de la noche de ayer de que tanto el pesquero como el avión fueron "retirados" del operativo montado en 300 millas a la redonda. "No se ha informado de ningún avistamiento", señalan los guardacostas.

El Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda (RCCNZ) coordinó la operación desde que se dio el aviso de la desaparición en la tarde del sábado (domingo por la mañana en el país oceánico). La alerta se dio cuando el buque estaba a 570 millas al noroeste del país oceánico y a 450 al sur de Fiyi, en medio del océano. Entre los medios movilizados figuró un avión P-8A Poseidon de la Real Fuerza Aérea neozelandesa.

Está previsto que el Viking Bay amarre en los próximos días en Fiyi, de donde partió hacia la marea en la que desapareció el jefe de máquinas de Bueu. El palangrero tiene permiso de pesca otorgado por la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC), en cuyos registros consta Casilmar Gestión como compañía armadora. El buque, construido en 1999, tiene 43,5 metros de eslora por 9,2 de manga; tiene capacidad para la congelación de 6 toneladas diarias para unas bodegas que pueden albergar algo más de 440 metros cúbicos de capturas. El barco tiene pabellón español y matrícula de Vigo.

La familia de J.C.B.R., por su parte, vive en el barrio de Cabalo, en la parroquia de Beluso, de donde es la mujer.