Circulaba en sentido contrario

Un kamikaze causa un brutal accidente múltiple en la Autovía en Llanes (Asturias): choca contra un autobús lleno de niños y muere

Retenciones de hasta un kilómetro en sentido a Gijón

Atasco en un accidente.

Atasco en un accidente. / LNE

Luis Ángel Vega

Oviedo
Un conductor ha fallecido poco antes de las siete de la tarde al impactar su coche frontalmente con un autocar en el que viajaban niños a la altura del kilómetro 292 de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Llanes. El conductor fallecido circulaba en sentido contrario, según fuentes de la Benemérita. Se investigan los motivos por los que el conductor irrumpió en la Autopista en sentido contrario. Todo indica que lo hizo desde el cercano enlace de Llanes.

Tanto los menores, niños de entre 13 y 15 años, como el conductor del autocar, que viajaban en sentido a Gijón, han resultado ilesos, según fuentes de la Guardia Civil.

El accidente está provocando retenciones de tráfico de un kilómetro de longitud.

Se ha procedido a cortar la circulacion en el tunel de Santiuste, asi como a desviar el trafico entre los kilómetros 291 y 294 hacia la N-634.

Al lugar se han desplazado hasta cuatro patrullas de los Destacamentos de Trafico de Ribadesella y Gijon. Asi como equipo UNIS del Destacamento de Ribadesella que se hará cargo de la investigacion.

