Detenidos cuatro menores por estrellar un coche contra una rotonda en Olesa

Cuatro menores chocan contra una rotonda en Olesa

Cuatro menores chocan contra una rotonda en Olesa / ACN

ACN

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro menores de edad por conducir de forma temeraria y estrellarse contra una rotonda en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este lunes cuando una patrulla de la policía catalana detectó en la A-2, a la altura de Sant Andreu de la Barca, un vehículo que hizo saltar las alarmas de un radar de circulación a 150km/h.

Los agentes intentaron parar el coche, pero el conductor hizo caso omiso a las señales e inició una fuga a gran velocidad. Al ver que el turismo circulaba en dirección a Olesa de Montserrat se informó a la Policía Local.

Finalmente, ya dentro de este término municipal, el conductor perdió el control del coche y acabó chocando contra una rotonda.

