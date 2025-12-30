Detenido un viajero del metro en la Sagrera por oler a hachís y llevar encima 500 gramos y una báscula de precision

Lo fundamental si te dedicas al peligroso e ilegal oficio de transportar droga para venderla es que debes pasar desapercibido. De nada sirve ir cargado con estupefacientes si llamas la atención de la policía, principalmente cuando te desplazas en transporte público, que siempre suele estar concurrido y más en época navideña. Por eso, lo mínimo es que no promociones tus productos desprendiendo su olor y transmitiéndolos al resto de viajeros, ya que al final es como llevar un cartel de 'se busca' colgado del cuello.

Es lo que ocurrió este lunes por la tarde en la estación de metro de la Sagrera cuando agentes de la Guardia Urbana de Barcelona de paisano notaron un fuerte olor de hachís que venía de uno de los viajeros. La policía lo paró y lo registraron. Encima llevaba unos 500 gramos de hachís así como una báscula de precisión de las que se usan para hacer dosis individualizadas de droga.

Como la cantidad de droga que se le encontró al viajero del metro es muy superior a la que la normativa considera como de consumo propio los agentes de la Guardia Urbana lo detuvieron por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Por eso, será trasladado al juzgado de guardia de Barcelona.

Los agentes sospechan que se trata de un narco habitual por la báscula que llevaba encima, aunque deben completar la investigación que tienen abierta para determinar si se trata de un miembro de alguna banda organizada. Eso sí, en el calabozo el sospechoso podrá pensar si para la próxima vez usará un ambientador para disimular el rastro, aunque en este caso no hizo falta al mejor sabueso para localizarlo.