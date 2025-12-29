Rescatada una familia holandesa con dos menores tras volcar su velero en L'Estartit (Girona)

Una familia holandesa con dos menores de 7 y 9 años ha sido rescatada este lunes por los servicios de emergencias tras volcar el velero en el que navegaban en L'Estartit (Girona), y todos ellos han sido trasladados a un centro hospitalario con síntomas de hipotermia.

Sobre las 11.45 de este martes, el velero en el que navegaba esta familia holandesa -los padres y sus dos hijos- había partido del puerto de L'Escala, pero a unas dos millas náuticas se encontraron con unas condiciones marítimas adversas, según fuentes de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil.

Antes de que la embarcación volcara, la familia pudo lanzar un aviso de socorro, por lo que se activaron los servicios de emergencias, concretamente, el barco Sirius -unidad rápida de Salvamento Marítimo especializada en rescates y remolque, que finalmente no ha intervenido- y miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GAES) de la Guardia Civil.

Efectivos del GAES han podido rescatar a los cuatro miembros de esta familia, que han sido trasladados con síntomas de hipotermia hasta el puerto de L'Estartit y remolcar el velero, que se encontraba semihundido. Los miembros de esta familia holandesa han sido atendidos en un primer momento en el mismo puerto por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y, posteriormente, trasladados a un centro hospitalario.