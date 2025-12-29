Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucena

Incendio en una vivienda de Córdoba: muere un hombre y una mujer tiene que ser rescatada por los vecinos

La moradora ha resultado herida en un fuego virulento que, según las primeras hipótesis, pudo haberse originado por una estufa de butano

Los bomberos intervienen en el incendio mortal de una vivienda en Lucena.

Los bomberos intervienen en el incendio mortal de una vivienda en Lucena. / Manuel González

Manuel González

Lucena
Un hombre de 81 años ha fallecido a consecuencia del grave incendio declarado en una vivienda ubicada en la calle Cortés de Lucena. El fuego, de severa dimensión, ha afectado por completo al inmueble. La otra moradora de la casa, una mujer, ha sido rescatada por unos vecinos, y acusa diversas heridas, aún por concretar.

Las llamas, con una virulenta intensidad, comenzaban a propagarse pasadas las 18.20 horas, según señalan fuentes del Servicio de Emergencias 112. Las primeras hipótesis apuntan a una incidencia en una estufa de butano como causa del mortal suceso.

Fuentes municipales han confirmado la muerte del varón.

Incertidumbre entre los vecinos, que observan la actuación de los bomberos en el incendio de una vivienda en Lucena.

Incertidumbre entre los vecinos, que observan la actuación de los bomberos en el incendio de una vivienda en Lucena. / Manuel González

Incertidumbre vecinal

En torno a las 19.15 horas, los bomberos empezaban a controlar las llamas, entre un gran despliegue y el nerviosismo y la incertidumbre de multitud de vecinos, en el sector de la calle Rute y zonas colindantes. Desde la distancia, como efecto del fuego, era posible observar una gran cantidad de humo blanco, irradiado desde las ventanas de la vivienda.

El operativo de emergencias ha movilizado a Policía Nacional, Policía Local, bomberos y efectivos sanitarios del 061.

La víctima tenía problemas de movilidad

Testigos presenciales han puntualizado que el hombre fallecido presentaba problemas de movilidad. Al percatarse de las llamas, la mujer pidió, entre gritos, auxilio a los vecinos, quienes finalmente pudieron sacarla al exterior. Lamentablemente, resultó imposible acceder a la habitación del varón, que se hallaba en una planta superior y, cuando los servicios de emergencia pudieron avanzar hasta su estancia, ya encontraron el cuerpo sin vida de este hombre.

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han acordonado la zona y se han desplazado hasta el lugar de los hechos agentes de la unidad de la Policía Judicial para asumir la investigación de este fatal suceso. Las labores de los bomberos se extenderán durante horas para garantizar la extinción total del incendio y examinar, inicialmente, las condiciones estructurales del inmueble.

