La Estació del Nord y el aeropuerto de Barcelona, nuevos epicentros del contrabando de tabaco hacia Europa

La Policía Nacional ha declarado la guerra al contrabando de tabaco. Los agentes destinados a la Jefatura Superior de Catalunya han conseguido este 2025 superar todos los récords de incautaciones relacionadas con este mercado negro que causa un importante perjuicio económico a Hacienda. Los investigadores han puesto el foco en Barcelona tras constatar que la ciudad se ha convertido en escala de la nueva ruta de contrabando hacia el norte de Europa.

Junto con el incremento de controles de viajeros, la Policía Nacional ha intensificado las investigaciones contra las redes que se dedican al comercio ilegal de tabaco. En lo que llevamos de 2025, los agentes han requisado más de 9.500 cajetillas, frente a las 800 de 2024, un incremento del 1.087%. La mayoría de las incautaciones se registran en la Estació del Nord y en el aeropuerto de Barcelona, donde la mercancía suele llegar por vía aérea desde el este de Europa, Oriente Próximo y, principalmente, Turquía.

"Los contrabandistas aprovechan la conectividad aérea directa entre Turquía y Barcelona para introducir el tabaco en España, y luego lo transportan al norte de Europa tanto en autobús como en ferrocarril", señalan a EL PERIÓDICO fuentes de la Brigada Móvil de Barcelona de la Policía Nacional. Desde hace tiempo los agentes tenían controladas rutas de contrabando con el epicentro en Barcelona procedentes de Europa del Este (principalmente Bulgaria y Rumanía) y de Oriente Próximo. Meses atrás se detectó la nueva vía desde Turquía.

La Policía entiende que Barcelona se ha convertido en una "escala muy importante para el contrabando de tabaco" debido a su posición geográfica estratégica y a su infraestructura de transportes. De hecho, el aeropuerto cuenta con conexiones directas con Turquía y Oriente Próximo, lo que, apuntan, facilita la llegada de la mercancía y su distribución hacia destinos como Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica o Noruega "de manera eficiente".

La cajetilla puede llegar a costar 18 euros en Reino Unido o 14 en Noruega, cuando en España oscila entre los 5 y 6

En estos países existe "una importante demanda de tabaco" en el mercado negro, según los agentes, ya que los fumadores buscan opciones más económicas ante los altos impuestos que se pagan. Además, indican que se trata de "una mercancía fácil de transportar y almacenar, lo que la hace muy atractiva para los contrabandistas".

Legislación más laxa

Otra de las razones por las que aumenta este tipo de tráfico es la legislación. "En otros países, como Francia o Alemania, tienen leyes más estrictas contra el contrabando de tabaco. Por ejemplo, en Francia la posesión de tabaco de contrabando puede conllevar una pena de hasta tres años de prisión y una multa de hasta 100.000 euros" remarcan los mandos policiales

En este sentido, los agentes señalan que en España "la posesión de tabaco de contrabando se considera delito solo si supera el valor de los 15.000 euros; es decir, si la posesión es de un mínimo de 3.000 cajetillas de tabaco". Además, destacan que, en caso de no superar este volumen, el tabaco se incauta y se sanciona al infractor por la Agencia Tributaria.

Lo que cuesta una cajetilla de tabaco

"El precio de la cajetilla puede multiplicarse por dos o por tres al cruzar la frontera, dependiendo del país de destino y de la ruta utilizada", apuntan los investigadores. Si en España una cajetilla de tabaco de contrabando cuesta entre 3 y 5 euros, el precio en Europa sube hasta, por ejemplo, 10 euros en Francia y 12 en el Reino Unido. "Los contrabandistas aprovechan estas diferencias para obtener beneficios significativos", indican fuentes policiales.

'Mulas' del tabaco

Además de los grupos organizados, los agentes también han descubierto a personas que actúan por su cuenta. Según la policía, las bandas están "bien estructuradas y con redes de contactos tanto en origen como en los destinos intermedios y finales que les permiten introducir y distribuir el tabaco en los diferentes países europeos". Además, señalan que existen 'mulas', igual que en el narcotráfico, que transportan la mercancía a cambio de dinero: "Suelen ser individuos vulnerables y con dificultades económicas en sus países de origen, generalmente de Oriente Próximo".

El tabaco requisado a un turista en la estación del Nord / Policía

La Policía Nacional también ha descubierto otras formas de contrabando de tabaco hacia Europa, como coches con compartimentos secretos en los que ocultan la mercancía que trasladan a Andorra. Las bandas también lo esconden entre mercancías lícitas en el interior de camiones o emplean a pasajeros de vuelos procedentes de Oriente Próximo y el Magreb.

Cooperación internacional

Los agentes también subrayan la colaboración con otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y policías locales, así como con técnicos de Hacienda, para "la investigación y persecución del contrabando de tabaco". Las aprehensiones en la estación de autobuses o el aeropuerto han sido "puntos departida para desmantelar las redes de contrabando de tabaco", según la Policía Nacional. Además, recuerdan que al ser organizaciones criminales internacionales, también se trabaja con otras policías europeas y organismos internacionales, como Europol, Railpol e Interpol.