Condenados dos menores involucrados en un intento de asesinato de otro menor en Donostia

Dos menores involucrados en el intento de asesinato a cuchilladas de otro menor en San Sebastián el pasado 13 de marzo, cuando la víctima salía del centro educativo en el que estudia, han sido condenados a distintas penas de internamiento en régimen cerrado.

Según fuentes del caso, el primero de estos menores ha sido condenado a dos años de internamiento como autor material de un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de disfraz (iba encapuchado), mientras que el segundo deberá cumplir un año y medio en este mismo régimen como cooperador necesario.

La sentencia que condena a ambos jóvenes es ya firme, después de que los dos reconocieran lo sucedido y llegaran a una conformidad con la Fiscalía en la vista que tuvo lugar días atrás en el Juzgado de Menores de la capital guipuzcoana.

También dos mayores de edad

En este mismo caso también se encuentran involucrados dos jóvenes mayores de edad que serán juzgados el próximo mes de marzo en la Audiencia de Gipuzkoa y que se enfrentan a petición de penas de 12 años de cárcel por estos hechos, que se habrían iniciado a raíz de los celos que uno de estos adultos sentía tras enterarse de que la víctima, compañero de colegio de su novia, intentaba "coquetear" con ella durante algunas clases.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, quince días antes del apuñalamiento la chica relató a su novio que un compañero de clase trataba de "coquetear con ella". Esta información enfadó al procesado, quien "con ánimo de venganza", presuntamente tomó "la determinación de acabar con la vida" del estudiante.

Con este fin, presuntamente relató lo sucedido a dos de sus amigos, uno de ellos menor de edad (recientemente condenado), a los que manifestó su deseo de vengarse, tras lo cual los tres idearon un plan "con ánimo de terminar con la vida" de la víctima. Durante los pasados 11 y 12 de marzo, el novio de la chica intentó conseguir una fotografía de la víctima y presuntamente se hizo con unos guantes negros de látex, pasamontañas del mismo color y un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

De común acuerdo

Así las cosas, sobre las 15.45 horas del día siguiente, "puestos en común acuerdo", los dos adultos y los dos menores implicados (el segundo ayudó a identificar a la víctima) acudieron a las proximidades del citado centro educativo con la intención de "ejecutar el plan previamente acordado y terminar con la vida" del estudiante.

Los dos supuestos autores materiales (uno, el menor ya condenado) se colocaron sendos pasamontañas y los guantes de látex, mientras los otros dos encausados se situaban frente a la entrada del centro hasta que, sobre las 16.00 horas, una vez finalizadas las clases, los dos primeros se dirigieron al perjudicado mientras caminaba por la calle y se abalanzaron sobre él "de forma súbita".

El menor logró zafarse, aunque no pudo evitar el impacto de una cuchillada en el hombro izquierdo al interponerlo entre el arma y su cuello. Además, mientras intentaba huir, los atacantes presuntamente le volvieron a apuñalar "a traición" por la espalda en la zona lumbar.