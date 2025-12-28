Desmantelan una plantación de marihuana y un punto de venta de drogas en Igualada

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas de una misma familia que cultivaban marihuana en un edificio situado junto a su domicilio en Igualada (Barcelona) y que vendían desde su casa.

La policía catalana ha informado este sábado en un comunicado de que con estas detenciones, practicadas el pasado día 18 tras un mes de investigaciones, se ha desmantelado un importante punto de venta de drogas en la ciudad.

Los detenidos, una mujer de 43 años y cuatro hombres de 43, 37, 21 y 20 años, están acusados de un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas y defraudación de fluido eléctrico.

Tras constatar que un grupo organizado se estaba dedicando a producir y vender marihuana, los Mossos montaron diversos dispositivos de vigilancia y comprobaron que dos de las personas supuestamente implicadas acumulaban diversos antecedentes por tráfico de droga y otros delitos, lo que dificultó las pesquisas ya que adoptaban fuertes medidas de seguridad.

Los agentes corroboraron que la compraventa de la droga se realizaba en el domicilio que ocupaba el grupo, en algunas ocasiones desde el garaje, donde entraban los compradores con sus vehículos, que cargaban con grandes cantidades de droga.

Además, en la calle de detrás de esa vivienda los Mossos localizaron un inmueble en el que el grupo tenía una plantación de marihuana gestionada por otro hombre ajeno a la familia, que se dedicada a custodiar y transportar la droga.

El pasado día 18, los Mossos realizaron dos entradas simultáneas en la plantación y en la vivienda.

En la casa se practicaron cuatro detenciones -la mujer y tres de los hombres- y se localizaron 9 kilos de cogollos de marihuana, 2,5 de hachís, 6 kilos de marihuana triturada, 2.650 euros en efectivo, dos armas de guerra, una escopeta de caza, un revólver, un arma de aire comprimido, diversa munición y otras armas como puñales, defensas extensibles y cuchillos.

En la plantación se practicó la cuarta detención y se encontraron 2.600 plantas de marihuana y un complejo sistema de ventilación y aire acondicionado, pinchado de forma fraudulenta a la red eléctrica.

Los Mossos dejaron en libertad a la mujer detenida y pusieron a disposición judicial a los otros arrestados.