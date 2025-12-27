Catalunya despliega los lectores de matrículas en autopistas y carreteras en la lucha contra el crimen organizado

Los Mossos d'Esquadra han iniciado el despliegue del sistema de lectura de matrículas en las autopistas y principales carreteras en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La policía catalana dispone desde hace seis años del programa Lectio, que en un primer momento se puso en marcha en municipios sin policía local como "herramienta de control" y "respuesta a una inquietud que los alcaldes trasladaban en las juntas locales de seguridad", apunta el sargento Mario Olivares, subjefe del área de Comunicación de la Comisaría General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CGTIC) de los Mossos. Ahora el objetivo es ampliar la red de cámaras a las vías rápidas.

El despliegue del sistema –que en la primera fase estaba pensado para leer las matrículas traseras de los vehículos que entraban y salían de cada población para no tener información de los ocupantes y cumplir así con la norma de protección de datos– se ha hecho gracias a la cofinanciación del proyecto con fondos europeos de Seguridad e Interior. En este sentido, el sargento Olivares remarca que el Lectio es una herramienta "muy potente y útil en investigaciones criminales", ya que permite detectar la movilidad de vehículos sospechosos cuando pasan por un municipio o una carretera concretos, así como reconstruir el trayecto realizado. En 2025 el sistema recibió más de 161.000 consultas, en su mayoría relacionadas con investigaciones delictivas, como grupos organizados o terrorismo.

Actualmente, hay activadas 40 cámaras en las principales vías catalanas –C-31, C-33 y AP-7– que se distribuyen en 18 puntos, en ambos sentidos de circulación. En 2026 está previsto incorporar otras 32 en el resto de carreteras. A la vez, también hay 220 dispositivos de videovigilancia en cerca de 60 municipios y otros ocho que han sido cedidos por el Ministerio de Transportes y que se han instalado en la AP-7, en el área de Porta de Barcelona y en el peaje de La Roca. El objetivo es seguir ampliando la red de videovigilancia en lugares clave como los accesos a la Abadia de Montserrat, ya que se trata de un lugar de culto bajo protección y vigilancia policial.

Cooperación con policías locales

El sistema cuenta con 59 municipios sin policía local plenamente integrados, junto con otros 11 ayuntamientos que se encuentran en diversas fases de tramitación administrativa para ser dados de alta. También hay 12 poblaciones que esperan recibir la certificación técnica, un procedimiento previo necesario para iniciar los trámites. De hecho, se prevé cerrar el 2025 con 70 municipios conectados.

Los Mossos forman a técnicos municipales para que se conozcan los trámites necesarios para instalar estas cámaras, ya que deben ajustarse a la normativa de videovigilancia y de protección de datos. También imparten charlas en Consells Comarcals con el fin de que se sumen otros ayuntamientos sin policía local.

Desde finales de 2023 se han realizado gestiones para incorporar al sistema ayuntamientos con policía local. En el primer trimestre de 2026 se sumarán los primeros municipios de este tipo, cuando se valide el Convenio de Compartición de Datos con los Mossos. Gavà será el primer municipio con policía local en entrar en el proyecto, que permitirá la colaboración entre cuerpos policiales.

También se han recibido y atendido solicitudes de municipios como Cervera, Salou, Martorelles, Figueres, Vandellós y L'Hospitalet de l'Infant, Constantí, Torelló, Cardona, Tona, Vic, Olot, Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Roquetes, Deltebre, La Ràpita, Balaguer y Montblanc.

Cada instalación de estas cámaras debe estar "bien motivada", según el sargento, para ser autorizada por la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que examina los argumentos, por seguridad o prevención, para ubicar cada dispositivo.

Coches con lectores de matrículas

La policía catalana tiene previsto desarrollar a partir de febrero una plataforma de gestión e inteligencia con los datos aportados al proyecto Lectio por ayuntamientos y por los propios Mossos. La plataforma debe incrementar la capacidad de análisis de la información obtenida para generar conocimiento que ayude a las tareas de investigación. Este sistema de inteligencia también ha sido cofinanciado por fondos europeos.

Además, los Mossos también trabajan para conectar las cámaras instaladas en los vehículos policiales de Seguridad Ciudadana al sistema Lectio. De esta forma, una patrulla podría recibir un aviso en caso de detectar una matrícula sospechosa, lo que facilitaría el trabajo policial.

En este sentido, en el último Mobile World Congress los Mossos presentaron un nuevo vehículo policial que incorpora esta función de lectura de matrículas y que permitiría, por ejemplo, detectar un coche o una moto robada con una comparación en la base de datos.