Sucesos

Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Málaga

El cuerpo ha sido localizado en la orilla por unos pescadores cerca del espigón de la Virgen del Carmen, en el extremo este de La Malagueta. La Policía Nacional abre una investigación

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

Jose Torres

Una mujer ha sido hallada sin vida a primera hora de la mañana de este sábado en una playa de Málaga, según han confirmado Emergencias 112 y de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación para identificar a la fallecida y aclarar las circunstancias de su muerte.

Fuentes cercanas al caso han indicado que unos pescadores han encontrado en la orilla el cuerpo sobre las 8.30 horas de la mañana a la altura del espigón de la Virgen del Carmen, estructura con forma de T que separa las playas de La Malagueta y La Caleta, en la zona este de la capital, y han alertado a las autoridades.

Protocolo judicial

El aviso ha convocado a varias dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, certificando estos últimos el fallecimiento de una mujer cuyo cuerpo aparentaba unos 60 años. La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial que ha comenzado con el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde los forenses tratarán de identificar a la mujer y determinar las causas de su muerte.

Robo violento en noviembre

El hallazgo se ha producido en la misma zona donde hace unas semanas fue rescatado de mar un hombre al que dos individuos arrojaron al agua desde el espigón tras robarle las pertenencias. Ocurrió a primera hora del 15 de noviembre, también sábado, cuando varios testigos alertaron de la presencia de un hombre con dificultades en el agua. Dos policías nacionales que llegaron rápidamente al lugar no dudaron en adentrarse unos 100 metros con un kit de salvamento acuático y rescatar al hombre, que fue atendido por síntomas leves de hipotermia. Una vez a salvo, contó que dos varones le habían asaltado mientras dormía en la zona del espigón de la Virgen del Carmen y que lo arrojaron al mar desde las rocas tras quitarle las pertenencias.

TEMAS
