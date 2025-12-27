Detenido en Melilla un hombre de Suecia tras ingerir 64 'bellotas' de hachís

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de 61 años, de nacionalidad sueca, como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de que ingresara de madrugada en el Hospital Universitario aquejado de un intenso dolor abdominal tras haber ingerido 64 "bellotas" de hachís, con un peso total de algo más de medio kilogramo.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la actuación se inició tras una llamada recibida en la Sala del 091 procedente del Servicio de Urgencias del hospital, que alertaba del ingreso de un varón con fuertes dolores abdominales. Las pruebas radiológicas practicadas al paciente evidenciaron la presencia de numerosos envoltorios en forma de bellota en el interior de sus intestinos.

Los facultativos detectaron además que dos de los envoltorios se habían alojado en una hernia inguinal que padecía el paciente, lo que había provocado una obstrucción que impedía el tránsito del resto. El propio ingresado confirmó posteriormente que se trataba de hachís.

Ante estos hechos, el Coordinador de Servicios de la Policía Nacional se desplazó al centro hospitalario y ordenó la custodia policial del paciente en calidad de detenido, haciéndose cargo de la investigación la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco).

El portavoz policial ha detallado que el detenido fue recogido previamente de la vía pública por una ambulancia, tras el aviso de un transeúnte. A esta persona le constaba una detención anterior en Madrid, en el mes de mayo, por hechos similares y utilizando el mismo método de ocultación, "circunstancia que refuerza la hipótesis policial de un transporte planificado de sustancia estupefaciente con fines de distribución" ha detallado.

Operado de urgencia

Según explicó la doctora que atendió al paciente, ha añadido la citada fuente, "existía un alto riesgo para su vida, por lo que se procedió a una intervención quirúrgica urgente para liberar la obstrucción". Tras la operación, se consideró viable la evacuación natural de las "bellotas" con la ayuda de laxantes, proceso que se completó con éxito.

En total se recuperaron 64 envoltorios con forma de bellota que contenían una sustancia sólida vegetal de color marrón verdoso, presumiblemente hachís, envuelta en un fino plástico transparente tipo film. El peso total de la droga intervenida ascendió a 501,11 gramos.

El paciente recibió el alta médica 24 horas después de su ingreso y fue trasladado directamente a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la autoridad judicial junto con el atestado instruido.

La sustancia intervenida ha sido debidamente empaquetada y etiquetada y será trasladada al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno para su pesaje oficial, análisis y la elaboración del correspondiente informe técnico-pericial, que será remitido a la autoridad judicial, quien ordenará en su momento la destrucción de la droga.