Denunciado un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja

Aprovechaba el tirón de la Navidad para pescar el marisco y venderlo a precios competitivos a costa de que no pasasen ningún tipo de control sanitario. Es lo que ha ocurrido en Santa Pola, donde la Guardia Civil ha denunciado al responsable de un buque por almacenar 112 kilos de gamba roja que había sido capturada y que se estaba comercializando de forma irregular.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre, mientras que los agentes de la Guardia Civil se encontraban realizando inspecciones en las inmediaciones del Puerto de Santa Pola. En concreto fueron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Elche quienes elevaron la denuncia contra el hombre, español de 49 años, por diversas infracciones cometidas tanto en la captura, comercialización, trazabilidad, etiquetado y control ambiental de gamba roja.

Alarma

Todas las alarmas se encendieron cuando se localizaron a dos personas adquiriendo producto en un almacén en el que el propietario tenía una gran cantidad de gamba roja que no cumplía con los requisitos establecidos para su correcta comercialización, de manera que realizaron una inspección exhaustiva del local, comprobando que el propietario del almacén era también responsable de un buque pesquero.

Gamba roja incautada por la Guardia Civil que se vendía sin pasar los controles sanitarios en Santa Pola / INF

Cajas

Durante la inspección, fueron halladas diversas cajas de gamba roja, parte ella fresca, y otro tanto congelada, que incumplían la normativa en vigor prácticamente en todos los sentidos, y es que no había sido presentada a primera venta en la lonja; tampoco se declaró en el diario de a bordo; carecía de etiquetado y trazabilidad mientras que el responsable del almacén no pudo acreditar tener autorización para almacenar este tipo de productos.

Por estos hechos, se están tramitando expedientes sancionadores remitidos a la Sección de Pesca Marítima de la Consellería, al Área de Salud Pública y al Ayuntamiento de Santa Pola mientras que los 112 kilos inspeccionados han quedado a disposición de las autoridades competentes.

Comercio ilegal

Desde la Benemérita explican que durante las festividades navideñas aumenta considerablemente el comercio de determinados productos que llegan a disparar su precio, por ello recomiendan ser cautos durante la compra y comprobar el etiquetado de los productos verificando que estén claramente especificadas las condiciones de conservación y fechas de consumo preferente. Asimismo, recomiendan acudir a los establecimientos habituales o de confianza y sospechar de puestos improvisados y de precios excesivamente competitivos para evitar que las supuestas irregularidades en el comercio expongan la salud a riesgos serios.