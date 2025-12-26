Protecció Civil insta a no acercarse al frente marítimo y a evitar desplazamientos por carretera

El Servei Meteorològic de Catalunya mantiene las previsiones de intensidad de lluvia y fuertes vientos en las comarcas del prelitoral y litoral central y norte hasta este sábado. Las precipitaciones acumuladas, en algunos puntos de Osona y la Selva con más de 200 l/m² de agua en 24 horas, junto con el oleaje hace que localidades de la costa estén en alerta.

Por eso, Protecció Civil ha instado "no acercarse a las zonas donde rompan fuerte las olas y respetar los cierres que haya en paseos y escolleras" ante olas que pueden llegar a los cinco metros de altura, principalmente en el Alt y el Baix Empordà. Durante el fenómeno, la dirección predominante del oleaje será de componente este, con notable presencia de mar de fondo. En el Delta del Ebro habrá mar cruzada.

Ante el temporal de mar, Protecció Civil ha remarcado la importancia de hacer caso a los avisos colocados por los ayuntamientos para prevenir riesgos, ya que el oleaje puede inundar bajos. Montse Font, jefe del Servicio de gestión de emergencias de Protecció Civil, ha destacado que el fuerte olaje es "un peligro importante" y ha añadido que "la recomendación es no acercarse a las zonas de playa ni espigones, porque el impacto del mar puede ser un riesgo". Además, ha recordado que recordó que el Sant Esteve de 2008 murió un submarinista durante un temporal de mar similar a Sant Andreu de Llavaneres.

Además, dado que el temporal marítimo es muy intenso, las cuencas no pueden desguazar correctamente y se pueden producir inundaciones en toda la franja litoral. Agents Rurals y Mossos d'Esquadra patrullan los puntos de atención prioritarios en la costa en los que se pueden producir inundaciones. Por eso, Protección Civil llama a la prudencia a la población.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) prevé la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, barrancos y rieras en las zonas afectadas por la previsión de lluvias y fenómenos costeros, especialmente en las cuencas de los ríos Ter, Muga y Fluvià. Actualmente, la ACA ya ha realizado varios avisos de incremento de caudales: se ha superado los 82 metros cúbicos por segundo en el río Ges a la altura de Torelló y el río Manol ha superado los 77 metros cúbicos por segundo en Santa Llogaia de Álguema. La ACA también ha informado que habrá que estar muy atentos a las rieras entre Portbou y Cadaqués porque podrían incrementarse. Por eso se ha recordado que nunca se deben cruzar ríos, arroyos ni zonas inundadas, ya que los coches pueden ser arrastrados por la corriente.

Precaución en carretera

Ante este fuerte temporal, Protecció Civil ha pedido evitar desplazamientos por carretera en el nordeste de Catalunya. Sin embargo, en caso de hacerlo Font recomienda llevar "un pequeño equipamiento de emergencia" con ropa de abrigo, comida, bebida, el móvil cargado y el vehiculo con el depósito lleno. Además, ha instado a consultar el Servei Català de Trànsit antes de salir, ya que se pueden producir acumulaciones de agua el algunas carreteras que dificulten la circulación. Font también ha advertido que los desplazamientos requerirán más tiempo de lo habitual, por lo que hay que salir de casa con antelación.

Por el momento hay ocho carreteras con afectaciones por nieve o precipitaciones, según Trànsit. Los tramos más afectados son Vilamur-Ribera Urgellet y Planoles-Urtx en la N-260 con obligación de llevar cadenas y restricción de paso de camiones, y está cortada por inundaciones la GIP-5129 en Borrassà. Trànsit recuerda que se debe extremar la prudencia en la movilidad, también porque se pueden producir deslizamientos y caídas de árboles en las carreteras al estar el terreno saturado.

Protección Civil también ha activado la alerta del plan Allucat, con especial atención al Pirineo Central y Vall d'Aran. El teléfono de emergencias 112 ha recibido este viernes hasta el mediodía un total de 281 llamadas procedentes que han generado 183 expedientes. Por comarcas, la mayoría fueron del Gironès (23,74%), Barcelonés (21,00%) y Vallès Oriental (10,50%). No hay incidencias graves, las llamadas son por inundaciones de bajos y caída de árboles y ramas en la vía pública.