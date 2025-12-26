Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NieveKit de emergenciasPanettoneTurismo GrinchDiscurso ReyMorancosRubíVideojuegosResumen 2025Lotería Navidad 2025
instagramlinkedin

SUCESOS

La Policía se ve obligada a disparar en dos ocasiones a un hombre que retenía a su madre con dos cuchillos en Madrid

Los hechos tuvieron lugar sobre las 09:20 de este viernes

Trasladado al hospital un hombre de 44 años con heridas de fuego en el glúteo y en la pierna tras ser reducido por la Policía Nacional en Carabanchel

Trasladado al hospital un hombre de 44 años con heridas de fuego en el glúteo y en la pierna tras ser reducido por la Policía Nacional en Carabanchel / Raquel Serrano

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha detenido sobre las 09:20 de este viernes a un hombre de 44 años que tenía retenida a su madre en su vivienda en C/Gómez de Arteche en Carabanchel Alto (Madrid).

Los cuerpos policiales acudieron al lugar después de que recibieran la llamada de la propia madre, que logró comunicarse y pedir auxilio gracias a los servicios de teleasistencia.

El detenido presentó desde primer momento una actitud agresiva y peligrosa, y los agentes se vieron obligados a actuar, ya que el acusado se les abalanzó con dos cuchillos. Los agentes le dispararon en dos ocasiones que le impactaron al detenido en glúteo y pierna, sin afectarle a órganos vitales.

Cabe recalcar que el hijo tiene antecedentes y es consumidor habitual de drogas.

Posteriormente a los disparos los agentes le realizaron un torniquete con el que finalizaron la detención. El hombre ha sido detenido como presunto responsable de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar -tenía prohibido comunicarse con su madre- y atentado contra agente de la autoridad.

Tras lograr la detención, el SUMMA112 atendió y trasladó al hombre al hospital, que actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
  2. Uno de cada cinco pacientes que ingresa en la UCI de Trauma en Navidad ha consumido alcohol: 'Incrementa claramente el riesgo
  3. Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: 'Ya hemos exonerado casi 23 millones
  4. Un obrador en un pueblo catalán de 17 habitantes revoluciona la Navidad con sus exitosos panettones
  5. Protecció Civil pide retrasar los desplazamientos por Sant Esteve por el tiempo
  6. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  7. Encontrada “sana y salva” en Italia Gina, la menor de 5 años sustraída por su padre en El Prat de Llobregat
  8. La Navidad cumple con el frío y el temporal se alarga en Catalunya

Una pareja muere en el incendio de una vivienda en Tenerife

Una pareja muere en el incendio de una vivienda en Tenerife

Hallados muertos un padre y un hijo en A Coruña tras arder un sofá

Hallados muertos un padre y un hijo en A Coruña tras arder un sofá

La Policía se ve obligada a disparar en dos ocasiones a un hombre que retenía a su madre con dos cuchillos en Madrid

La Policía se ve obligada a disparar en dos ocasiones a un hombre que retenía a su madre con dos cuchillos en Madrid

Suplanta a una empresa y a una web de anuncios para estafar 1.000 euros al vendedor de un coche

Suplanta a una empresa y a una web de anuncios para estafar 1.000 euros al vendedor de un coche

Protecció Civil insta a no acercarse al frente marítimo y a evitar desplazamientos por carretera

Protecció Civil insta a no acercarse al frente marítimo y a evitar desplazamientos por carretera

Evacuada una residencia para personas con discapacidad intelectual en el Empordà por la crecida del río Manol

Evacuada una residencia para personas con discapacidad intelectual en el Empordà por la crecida del río Manol

Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Pontevedra

Condenado un taxista 'pirata' que violó a una pasajera, a la que abandonó en Almería

Condenado un taxista 'pirata' que violó a una pasajera, a la que abandonó en Almería