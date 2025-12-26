Atropello
Muere una menor atropellada en Almería tras bajar del coche
Fueron varios conductores los que alertaron al Teléfono 112 de la presencia de dos turismos parados y una persona tendida en la calzada
EFE
Una joven de 17 años ha fallecido tras ser atropellada en la autovía A-7, a su paso por el municipio almeriense de Huércal-Overa, tras bajarse del vehículo en el que viajaba y que conducía un familiar.
El suceso tuvo lugar sobre las 22:15 horas de este jueves en el punto kilométrico 666 de la citada vía en sentido Almería, según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 Andalucía.
Fueron varios conductores los que alertaron al Teléfono 112 de la presencia de dos turismos parados y una persona tendida en la calzada.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Mantenimiento de Carreteras y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que la víctima, una mujer de 17 años, falleció durante el traslado al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, al parecer tras haber sido arrollada por otro vehículo al apearse del coche en el que circulaba.
- La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
- Uno de cada cinco pacientes que ingresa en la UCI de Trauma en Navidad ha consumido alcohol: 'Incrementa claramente el riesgo
- Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: 'Ya hemos exonerado casi 23 millones
- Un obrador en un pueblo catalán de 17 habitantes revoluciona la Navidad con sus exitosos panettones
- Protecció Civil pide retrasar los desplazamientos por Sant Esteve por el tiempo
- Encontrada “sana y salva” en Italia Gina, la menor de 5 años sustraída por su padre en El Prat de Llobregat
- La Navidad cumple con el frío y el temporal se alarga en Catalunya
- Declarado improcedente el despido de una empleada de supermercado de Rubí pillada consumiendo jamón y pollo asado sin abonarlos