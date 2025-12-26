Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan los cuerpos sin vida de un padre y su hijo en su casa de A Coruña

El fuego en un sofá y la inhalación de gases derivada de esa combustión se perfila como la causa más probable del suceso

La vivienda en la que fueron hallados los cadáveres.

La vivienda en la que fueron hallados los cadáveres. / G. C.

Redacción

Vigo
Equipos de emergencias han localizado esta mañana los cuerpos sin vida de un padre, de 49 años, y su hijo de 21 en su casa de Mugardos, en A Coruña. El hallazgo se produjo tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre.

Al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor. Los cuerpos fueron localizados en una de las habitaciones de la vivienda. El inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación.

Las causas del incendio y de las muertes se encuentran pendientes de confirmación, a la espera de los informes técnicos y forenses correspondientes. No se descarta que el fallecimiento pudiera estar relacionado con la inhalación de gases derivados de la combustión, extremo que deberá ser determinado por la autopsia.

Hasta el lugar se trasladaron urgencias sanitarias del 061, bomberos Eume, Ges de Mugardos y Policía Local. Ante la naturaleza de los hechos también se personaron en el lugar de los hechos profesionales del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para prestar asistencia a familiares y allegados de las víctimas, que serían padre e hijo.

Hallan los cuerpos sin vida de un padre y su hijo en su casa de A Coruña

