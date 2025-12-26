Detenido por el homicidio de un hombre en Toledo tras una reyerta en un bar
La Guardia Civil arresta al presunto autor de los hechos ocurridos el pasado domingo
EFE
La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del homicidio de un vecino de la localidad toledana de Cebolla, donde el domingo 21 hubo una reyerta entre varias personas en un bar y un hombre resultó herido con arma blanca y falleció durante su traslado al hospital.
Según ha informado la Guardia Civil este viernes, los agentes iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido y constataron que esa madrugada del domingo 21 se había producido una pelea en un bar de Cebolla, donde estaba implicado el presunto autor de los hechos.
Tras la pelea, el presunto autor regresó de nuevo al bar con un arma blanca de grandes dimensiones y agredió en el cuello a su víctima, que falleció durante el traslado al hospital de Talavera de la Reina (Toledo).
Los agentes localizaron y detuvieron al presunto agresor, de 38 años y con antecedentes penales por hechos violentos.
La operación la ha llevado la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo en coordinación con el Equipo Territorial de Policía Judicial de Talavera de la Reina y el Laboratorio de Criminalística y ha estado dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Talavera de la Reina.
