Policía Nacional

Detenido un estafador buscado por el Reino Unido cuando iba a salir de España en avión

El país reclamante había dictado una Orden Internacional de Detención, que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

EFE

Alicante
Un hombre de 48 años buscado por las autoridades de Reino Unido por haber estafado cerca de 180.000 libras esterlinas ha sido detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cuando pretendía salir del país en avión, según ha informado la Comisaría Provincial.

El país reclamante había dictado una Orden Internacional de Detención, que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que el fugitivo podría estar residiendo en la provincia alicantina.

Los investigadores averiguaron que se encontraba residiendo en Orihuela-Costa (Alicante) y, tras establecer un dispositivo policial, fue localizado y capturado en la terminal aeroportuaria alicantina cuando se disponía a coger un vuelo para salir de España.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el Reino Unido en los años 2018 y 2022. El prófugo se hacía pasar por instalador de cocinas y baños, y utilizaba logotipos de empresas sin autorización para aparentar profesionalidad y ganarse la confianza de los clientes.

Tras ofrecer presupuestos y cobrar importantes cantidades por adelantado, no realizaba los pedidos ni las obras acordadas, poniendo excusas y retrasando los trabajos.

Las víctimas nunca pudieron recuperar las cantidades abonadas, ya que, aunque afirmaba haber devuelto el dinero, los reembolsos nunca se efectuaron. En total habría defraudado cerca de 180.000 libras esterlinas a numerosos clientes.

El arrestado, que podría enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión en el Reino Unido, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

