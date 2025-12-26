Los bomberos hacen patrullaje preventivo en Girona ante "la situación de riesgo" por el temporal

Los Bomberos de la Generalitat han reforzado el dispositivo operativo para este día de Sant Esteve ante la "situación de riesgo" derivada del temporal que asola buena parte de Catalunya. De esta forma, se dispone de más recursos humanos y materiales ante posibles emergencias. Además, los bomberos hacen rutas preventivas de vigilancia y reconocimiento del territorio en aquellas zonas donde se prevé mayor riesgo, donde harán también un seguimiento exhaustivo de las incidencias. Es una de las pocas veces que los bomberos hacen este patrullaje de reconocimiento.

En este sentido, han reforzado al personal de la Región de Emergencias de Girona, tanto en parques de Bomberos Voluntarios como los funcionarios en diversas unidades. Además, han activado binomios de la unidad GRAE, tanto de la unidad de Montaña como la Subacuática, que durante todo el día hacen patrullaje preventivo.

Entre las actuaciones de este viernes, los bomberos han evacuado 71 pasajeros, el conductor y el revisor de un tren que ha quedado parado por la caída de un árbol en la vía y ha afectado a la catenaria en Fornells de la Selva. Los han traslado a otro tren que se ha enviado al lugar del incidente, para continuar el trayecto. Todas las personas han resultado ilesas.

Por otro lado, los bomberos han rescatado preventivamente a usuarios de la residencia para personas con discapacidad intelectual 'Les Acàcies', situada en el Far d'Empordà (Alt Empordà), ante la crecida del río Manol. Se evacuaron un total de 16 personas: seis fueron trasladadas por personal de la misma residencia y 10 fueron evacuadas los bomberos. Los residentes están en otro centro del propio municipio. La residencia 'Les Acàcies' se encuentra en una zona inundable cercana al río Manol, que este Sant Esteve ha aumentado su caudal hasta los 67,7 m3/s y superar el umbral de peligro.