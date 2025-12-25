Investigación
Tercer muerto en una Navidad trágica en Madrid: la Policía detiene a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en Leganés
Un varón de 49 años fue detenido por la Policía Nacional en Madrid como presunto autor del homicidio de su hermano, de 53, en su domicilio tras una llamada al 091
Javier Niño González
La Policía Nacional ha detenido este jueves a un varón de 49 años en la localidad madrileña de Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53, al que encontraron con varias heridas de arma blanca y sin vida tras ser alertados por una llamada de una fuerte discusión en el interior de una vivienda.
Los hechos sucedieron este jueves a las 15 horas, cuando se recibió dicha llamada al 091 e inmediatamente se personaron en el domicilio agentes de Seguridad Ciudadana, donde encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.
En el lugar localizaron al hermano del fallecido y presunto responsable, al que se detuvo por un delito de homicidio. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, el detenido es paciente psiquiátrico. Tanto la víctima como el detenido son de nacionalidad española.
Además del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.
Con este suceso son tres los fallecidos por arma blanca en Madrid en las últimas horas, después de que esta Nochebuena hayan muerto un joven de 17 años en el distrito de Puente de Vallecas, cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y el otro, de 63, en el barrio de Chamberí.
