Suceso
Prisión sin fianza para uno de los tres detenidos por la muerte violenta de un hombre en Molins de Rei
El juzgado ha impuesto medidas cautelares a los otros dos individuos, en el marco de una causa abierta por homicidio
El juez ha dictado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los tres detenidos por su presunta relación con la muerte de un hombre por arma blanca en Molins de Rei (Barcelona) el domingo de madrugada.
Para los otros dos ha impuesto medidas cautelares y la causa sigue abierta por homicidio, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) este miércoles en un comunicado.
Los tres habían pasado a disposición del juzgado de guardia de Sant Feliu de Llobregat, después de que los Mossos d'Esquadra les detuvieran el lunes por la noche en Sant Feliu y Torrelles de Llobregat.
Sobre las 4 de la madrugada del domingo, los Mossos recibieron el aviso de que había un cadáver en la calle: Mossos, Guardia Urbana de Molins y Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se desplazaron y confirmaron que había una persona muerta con signos de violencia.
La DIC de la Regió Policial Metropolitana Sud se hizo cargo de la investigación.
