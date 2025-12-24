Los Mossos detienen en Valls y Vilafranca a 11 narcos que tenían más de 2.300 plantas de marihuana

A finales de 2024 los Mossos d'Esquadra descubrieron en Tremp (Pallars Jussà) un espacio deforestado con signos de haber sido una plantación de marihuana al aire libre. Tras el hallazgo abrieron una investigación e identificaron a algunos sospechosos que meses más tarde volvieron a retomar la actividad. Por eso, el pasado 9 de septiembre detuvieron a tres hombres de entre 27 y 43 años y requisaron 4.500 plantas que en el mercado ilícito estarían valoradas en unos 3 millones de euros.

Sin embargo, la investigación siguió y el pasado 17 de septiembre los Mossos desarticularon una banda de narcotraficantes que se dedicaba a cultivar marihuana para después distribuirla. Hay 11 detenidos, de entre 25 y 47 años, en Valls, Querol y el Pla de Santa Maria (Alt Camp), Barberà de la Conca (Conca de Barberà) y Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Los agentes hicieron seis entradas y registros en varias viviendas e intervinieron más de 10.000 euros en metálico, dos pistolas de aire comprimido, navajas, puños americanos, una defensa eléctrica, balizas e inhibidores de frecuencia.

También localizaron y desmantelaron una plantación de unas 2.300 plantas repartidas en dos pisos dentro de un mismo inmueble, según su tamaño y estado de floración. La defraudación eléctrica por mantener el cultivo, junto con la de otra vivienda donde se localizaron los restos de otra plantación inactiva, ascendía a más de 40.000 euros, según Mossos.

Además, encontraron más de 9 kilos de marihuana, 2,5 kilos de hachís y más de 100 gramos de cocaína. Una cantidad de droga que, según tabla de Precios y Purezas del Mercado Ilícito emitida por la Oficina Nacional Central de Estupefacientes, tiene un valor de venta al por menor en el mercado negro superior a 80.000 euros. En total, los detenidos acumulaban más de 40 antecedentes. Todos ellos pasaron a disposición judicial. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

En esta operación los agentes consiguieron decapitar al entramado delictivo, ya que detuvieron a los principales responsables que formaban el aparato logístico del grupo. Residían en poblaciones de la zona del Alt Camp y allí controlaban las plantaciones exteriores en el Pirineo, además de tener cultivos propios en viviendas. Más de 100 agentes participaron en este operativo en el que se detuvieron a 10 hombres y una mujer acusados de pertenecer a esta banda de narcos.