Sucesos
Tres detenidos por matar a un hombre en Molins de Rei tras una pelea
La víctima murió a consecuencia de heridas por arma blanca
Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Molins de Rei
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Sant Feliu de Llobregat y en Torrelles de Llobregat a tres sospechosos de matar a un hombre la madrugada del pasado domingo en una pelea en una calle de Molins de Rei. Los sospechosos tienen entre 22 y 25 años y están acusados de un delito de homicidio. Se esperan que pase a disposición del juzgado de guardia en las próximas horas.
Tras el crimen, que tuvo lugar en la puerta de un bar musical sobre las 4 de la madrugada del pasado domingo, los agentes hicieron gestiones para encontrar a los responsables. Para ello hablaron con varios testigos y visionaron las cámaras de seguridad de la zona. Así pudieron identificarlos. Están acusados de agredir con una arma blanca a la víctima, de 42 años, que murió a consecuencia de las heridas.
Los servicios de emergencia fueron alertados de que había un hombre gravemente herido en el suelo en una calle de Molins de Rei y había perdido mucha sangre. Al lugar se desplazaron efectivos de Mossos, Guardia Urbana de la localidad y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los sanitarios no pudieron hacer para salvar la vida del hombre apuñalado.
