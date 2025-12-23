Muere Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accidente de tráfico en la N-II

El exalcalde de Mollet de Peralada, Josep Cristina (Mollet de Peralada, 1953), ha muerto en un accidente de tráfico en la N-II a la altura de El Far d'Empordà. Cristina estuvo en el consistorio de Mollet durante veintitrés años, ocho como alcalde y dieciséis como concejal y primer teniente de alcaldía. Dejó la política municipal en 2023, ya que creía que "era necesario dejar paso a otras personas".

El Servei Català de Trànsit ha informado de que este 22 de diciembre se ha registrado un siniestro vial mortal en el punto kilométrico 752 de la N-II, en El Far d'Empordà. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 11.26 h. Por causas que todavía se están investigando, se produjo un choque frontal entre un camión y un turismo. A causa del accidente, murió Josep Cristina, que conducía el vehículo. Su acompañante fue trasladada por el SEM al Hospital Josep Trueta y el conductor del camión sufrió heridas de poca consideración. La vía se cortó completamente al tráfico y a las dos del mediodía continuaba afectada con paso alternativo. Con esta ya son 143 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas.

El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) está a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites tras un siniestro, dar a conocer los recursos existentes, informar sobre los derechos que reconoce la legislación vigente y ofrecer apoyo psicológico.