Los Mossos y la Policía detienen a un pedófilo en Santander por extorsionar a menores por redes sociales

A partir de la denuncia de una menor en Tarragona, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron en Santander a un hombre de 26 años acusado de agresión sexual, corrupción de menores, pornografía infantil y contra la intimidad. La menor explicó a los agentes de que un hombre se había puesto en contacto con ella a través de Instagram y le había hecho presiones y amenazas graves contra ella y su entorno familiar con el objetivo de obtener fotografías y vídeos de contenido sexual.

Los agentes consideraron que se trataba de un caso de acoso sexual a menores en entornos digitales, conocido habitualmente como grooming. Poco después los investigadores conocieron la existencia de otra víctima que también había sido contactada desde otro perfil de Instagram, atribuido al mismo sospechoso, y que habría llegado a compartir una imagen íntima.

Los investigadores creen que el detenido presuntamente creaba perfiles falsos en redes sociales utilizando la imagen de otro joven para ganar credibilidad ante las víctimas. Con esta identidad ficticia, establecía conversaciones con menores y, una vez conseguía su confianza, les pedía imágenes íntimas. Posteriormente, las sometía a coacciones y amenazas graves para obtener más material sexual, amenazándolas con difundir las imágenes si no accedían a sus exigencias.

Tras semanas de investigación se identificó al sospechoso, vecino de Santander de 26 años, con un antecedente policial por un delito de abuso sexual. El pasado 15 de diciembre se detuvo al sospechoso y se registró su vivienda por orden judicial. Los agentes encontraron material informático que, en un primer análisis, permitió comprobar que contenía una gran cantidad de imágenes pornográficas que podrían proceder de otras víctimas menores de edad.

De esta forma, los investigadores de Policía Nacional pudieron identificar, localizar y recoger denuncias a otras seis víctimas residentes en Cantabria, de las cuales cuatro eran menores de edad. Contando a las dos identificadas por Mossos en Catalunya hay ocho víctimas, aunque la investigación sigue abierta.

Además, los agentes descubrieron que el sospechoso concertó varias citas presenciales en Cantabria con algunas de las víctimas, mayores y menores de edad, con fines sexuales. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, en funciones de guardia, el sospechoso ingresó en prisión provisional.