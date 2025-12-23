Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista Lotería Navidad 2025Números premiados Lotería NavidadPeste porcinaJuan Carlos Rodríguez IbarraAyudas gafasCatalunyaVivienda BarcelonaChris Rea
instagramlinkedin

En Catalunya y Cantabria

Los Mossos y la Policía detienen a un pedófilo en Santander por extorsionar a menores por redes sociales

El sospechoso contactaba con las jóvenes con perfiles falsos y las coaccionaba con amenazas reiteradas para conseguir imágenes sexuales

Los Mossos alertan del 'grooming': una falsa identidad para acosar a menores

Imagen del sospechoso tras ser detenido

Imagen del sospechoso tras ser detenido / Policía

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A partir de la denuncia de una menor en Tarragona, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron en Santander a un hombre de 26 años acusado de agresión sexual, corrupción de menores, pornografía infantil y contra la intimidad. La menor explicó a los agentes de que un hombre se había puesto en contacto con ella a través de Instagram y le había hecho presiones y amenazas graves contra ella y su entorno familiar con el objetivo de obtener fotografías y vídeos de contenido sexual.

Los agentes consideraron que se trataba de un caso de acoso sexual a menores en entornos digitales, conocido habitualmente como grooming. Poco después los investigadores conocieron la existencia de otra víctima que también había sido contactada desde otro perfil de Instagram, atribuido al mismo sospechoso, y que habría llegado a compartir una imagen íntima.

Los investigadores creen que el detenido presuntamente creaba perfiles falsos en redes sociales utilizando la imagen de otro joven para ganar credibilidad ante las víctimas. Con esta identidad ficticia, establecía conversaciones con menores y, una vez conseguía su confianza, les pedía imágenes íntimas. Posteriormente, las sometía a coacciones y amenazas graves para obtener más material sexual, amenazándolas con difundir las imágenes si no accedían a sus exigencias.

Tras semanas de investigación se identificó al sospechoso, vecino de Santander de 26 años, con un antecedente policial por un delito de abuso sexual. El pasado 15 de diciembre se detuvo al sospechoso y se registró su vivienda por orden judicial. Los agentes encontraron material informático que, en un primer análisis, permitió comprobar que contenía una gran cantidad de imágenes pornográficas que podrían proceder de otras víctimas menores de edad.

De esta forma, los investigadores de Policía Nacional pudieron identificar, localizar y recoger denuncias a otras seis víctimas residentes en Cantabria, de las cuales cuatro eran menores de edad. Contando a las dos identificadas por Mossos en Catalunya hay ocho víctimas, aunque la investigación sigue abierta.

Además, los agentes descubrieron que el sospechoso concertó varias citas presenciales en Cantabria con algunas de las víctimas, mayores y menores de edad, con fines sexuales. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, en funciones de guardia, el sospechoso ingresó en prisión provisional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  2. Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
  3. El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
  4. Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
  5. Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad
  6. La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
  7. Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas
  8. Catalunya aprueba sin concesiones la fusión de las ciencias en Bachillerato: 5 claves de la reforma definitiva del currículum

Los Mossos y la Policía detienen a un pedófilo en Santander por extorsionar a menores por redes sociales

Los Mossos y la Policía detienen a un pedófilo en Santander por extorsionar a menores por redes sociales

Identifican a la mujer hallada muerta en Málaga: tenía 27 años y antecedentes en violencia de género

Identifican a la mujer hallada muerta en Málaga: tenía 27 años y antecedentes en violencia de género

Alerta por la nueva ciberestafa navideña: falsas empresas de paquetería que no encuentran tu casa para entregar tus compras

Alerta por la nueva ciberestafa navideña: falsas empresas de paquetería que no encuentran tu casa para entregar tus compras

Toxicología no halla posibles restos de agresión sexual en el cuerpo del niño de cuatro años fallecido en Almería

Los Mossos investigan la ejecución de un hombre en plena calle en Castelldefels

Los Mossos investigan la ejecución de un hombre en plena calle en Castelldefels

Libertad con medidas cautelares para una chica detenida por apuñalar a su exnovio en Lleida

Libertad con medidas cautelares para una chica detenida por apuñalar a su exnovio en Lleida

ESPECIAL MULTIMEDIA | La desaparición de Juana Canal: un crimen sepultado durante casi 20 años

ESPECIAL MULTIMEDIA | La desaparición de Juana Canal: un crimen sepultado durante casi 20 años

Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior

Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior