Sucesos
El ejecutado en Castelldefels podría pertenecer al clan rival del sicario asesinado en Consell de Cent
Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico
Los Mossos investigan la ejecución de un hombre en plena calle en Castelldefels
La prensa montenegrina apunta a que la víctima sería miembro de la banda Skaljari
La ejecución de un hombre en Castelldefels este lunes por la tarde podría ser un nuevo episodio de la guerra de bandas de los clanes balcánicos Skaljari y Kavac. Según ha informado el diario montenegrino "Vijesti", el asesinado este lunes sería M.M. un miembro de la banda Škaljari. Los Mossos d'Esquadra indagan si tenía residencia en España y si constaba algún nombre falso, ya que la última noticia que las autoridades tenían de él lo situaban en la capital de Montenegro, Podgorica.
Los Mossos siguen buscando al sicario que mató a M.M. tras dispararle cuatro tiros a quemarropa cuando estaba en la calle Doctor Fleming de Castelledefels este lunes por la tarde. Varios vecinos escucharon las detonaciones y se escondieron, lo que facilitó la huida del sospechoso que iba completamente de negro, según los testigos. La policía estableció un dispositivo para atraparlo, con apoyo de la unidad aérea, pero no lo encontraron.
Esta ejecución podría ser el último episodio de la guerra que los Skaljari y Kavac mantienen en todo el mundo por el control del tráfico de droga. El pasado 15 de julio asesinaron la calle Consell de Cent de Barcelona a Filip Knezevic, un sicario de 36 años, miembro de los Kavac. Fue acribillado a balazos cuando se disponía a entrar al portal de su domicilio. Estaba relacionado con el asesinato a balazos, en julio de 2020, de dos miembros de los Škaljari, en un tiroteo en la isla griega de Corfú.
Días más tarde, el 3 de agosto, Predrag Vujosevic, alias 'Marko', que pertenecía a los Skaljari, fue tiroteado cuando caminaba por la calle Urgell de Barcelona. Pudo salvar la vida pero quedó gravemente herido. 'Marko', quien lideró años atrás la banda de atracadores de joyerías Pink Panther, se encontraba en tercer grado penitenciario y solo iba a dormir a prisión, de lunes a viernes, a un centro abierto de la Trinitat donde cumplía condena por un delito de tráfico de drogas cometido en Canarias en 2021, cuando fue detenido por intentar distribuir, junto con otras personas, 408 kilos de cocaína.
El clan Skaljari ha extendido su control del narcotráfico por Albania, Bosnia, Serbia, Hungría, Turquía, Austria, Países Bajos, Croacia y Bélgica en los últimos años. Por eso, se ha abierto una guerra por toda Europa con otra banda de narcos rivales, los Kavac. En varias operaciones policiales miembros de las dos organizaciones criminales han aparecido en Barcelona, Valencia y la Costa del Sol atraídos por el negocio de la marihuana y el hachís.
Los Mossos indagan si existe relación entre los tres episodios violentos, aunque antes deben constatar que la identidad del fallecido en Castelldefels sea M.M, ya que están a la espera de la autopsia y de una consulta con las autoridades montenegrinas sobre la identidad de la víctima.
