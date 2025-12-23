Alerta por la nueva ciberestafa navideña: falsas empresas de paquetería que no encuentran tu casa para entregar tus compras

La comodidad de hacer las compras por internet desde tu sofá junto con la voluntad de escapar de centros comerciales masificados en época navideña hace que se tienda más a adquirir los regalos a distancia y sin complicaciones. Sin embargo, esta modalidad también lleva acompañada un riesgo: el de exponer nuestros datos sensibles, como los bancarios, a delincuentes que luego los pueden usar para vaciarnos las cuentas.

Ante este peligro el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya han alertado de una nueva ciberestafa detectada en las últimas semanas. Se trata de una campaña de mensajes de texto fraudulentos que suplantan a empresas de mensajería. En concreto, los ciberdelincuentes informan al usuario de que ha habido un problema con la entrega de un paquete y con la excusa de que falta el número de la vivienda envían un enlace para verificarlo.

Este enlace redirige a un sitio fraudulento que imita la página web de la empresa de mensajería e insta al usuario a introducir datos personales como el nombre, la dirección y el número de teléfono. Además, solicitan introducir los datos bancarios para pagar los gastos del reenvío.

Según INCIBE y la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, cuando la víctima facilita estos datos, en la página web falsa aparece un mensaje de error, pero los ciberdelincuentes ya tienen toda la información, que podrán utilizar para robarle el dinero, cometer fraudes en su nombre o venderla en el mercado negro.

Por eso recuerdan que "si recibes un mensaje con estas características, desconfía". En este sentido señalan que los delincuentes generan una situación de urgencia para que la víctima actúe rápidamente y facilite los datos sin verificar la información.

Estas administraciones de ciberseguridad también remarcan que las empresas de mensajería no solicitan datos personales ni bancarios a través de SMS, ni piden pagos urgentes mediante enlaces. "Si recibes un mensaje que alerta de un supuesto problema con la entrega de un paquete, no hagas clic en ningún enlace, elimínalo y bloquea al remitente. Si tienes dudas sobre el envío de una compra que has realizado, consúltalo únicamente a través de los canales oficiales de la empresa de mensajería", añaden.