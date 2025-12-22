Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo crimen

Los Mossos investigan la muerte de un hombre ajusticiado en una calle de Castelldefels

La víctima recibió tres tiros por la espalda

Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Molins de Rei

Un control de tráfico de la policía local de Castelldefels.

Un control de tráfico de la policía local de Castelldefels. / Ayuntamiento de Castelldefels

Germán González

Germán González

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra buscan en las cercanías de la calle Doctor Fleming de Castelldefels a un sospechoso de presuntamente disparar tres tiros a otro hombre por la espalda. La víctima quedó gravemente herida y murió poco después sin que los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) pudiesen hacer nada por salvarle la vida.

Sobre las cuatro de la tarde, el sospechoso disparó a la víctima y escapó hacia un parque cercano. Los agentes montaron un dispositivo para atraparlo que cuenta con apoyo aéreo de un helicóptero y de la unidad de drones, según han explicado fuentes policiales a este medio. También hay efectivos de la policía local del municipio que han establecido controles perimetrales para localizar al sospechoso.

En concreto, varias patrullas han acordonado la zona y están buscando al pistolero. Todo apunta a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico como el motivo de este nuevo crimen con arma de fuego en Catalunya, explican las mismas fuentes que todavía están investigando el entorno de la víctima. En este sentido, señalan que por las características del crimen se trataría de una ejecución. Un testigo ocular de los disparos llamó al teléfono de emergencias y hasta el lugar se desplazaron varias unidades policiales así como ambulancias, aunque no se pudo hacer nada para salvar a la víctima que estaba gravemente herida.

Es el tercer crimen violento en Catalunya en apenas tres días. El fin de semana murió un hombre ante una discoteca de Molins de Rei tras recibir un ataque con arma blanca durante una pelea. Además, los Mossos fueron alertados tras el hallazgo de otro cadáver con una herida de bala en la cabeza en una zona rural de Tarragona, aunque se está a la espera del informe forense para saber si se trata de un homicidio.

