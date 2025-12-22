Libertad con medidas cautelares para una chica detenida por apuñalar a su exnovio en Lleida

La magistrada del juzgado de guardia de Lleida ha dejado este lunes en libertad con medidas cautelares a una chica de 19 años detenida en la madrugada del domingo por la Guardia Urbana por apuñalar a su exnovio con un cuchillo en Lleida.

La jueza ha prohibido la comunicación de la chica con su exnovio y con la novia actual del joven y ha acordado una orden de alejamiento de ambos. La causa está abierta por los delitos de lesiones y amenazas.

Según fuentes municipales, la Guardia Urbana fue requerida por el vigilante de seguridad de un local de ocio de la calle Bonaire por una pelea en la que la chica estaba increpando a su exnovio y a la novia actual del chico. Hubo un forcejeo, la presunta agresora sacó de su bolso un cuchillo, intentó clavárselo en la espalda a su expareja, pero este se giró y fue alcanzado en el cuello.

La víctima, que llevaba un anorak grueso que impidió que las heridas fueran profundas, fue trasladada al Hospital Universitario Arnau de Vilanova herido leve y la agresora fue detenida por tentativa de homicidio y por amenazas a la novia actual de la víctima.