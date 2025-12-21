En Cebolla
Muere un hombre por heridas de arma blanca en una reyerta en Toledo
Hasta el momento se desconoce si ha habido detenidos por este suceso
EFE
Toledo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un hombre de 33 años ha muerto este domingo por heridas de arma blanca tras una reyerta ocurrida en el municipio de Cebolla (Toledo).
Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que sobre las 5:00 horas se ha recibido un aviso de que se estaba produciendo una reyerta entre varias personas y en la que un hombre de 33 años habría sufrido heridas por arma blanca.
Estas mismas fuentes han indicado que la víctima ha fallecido en el traslado al Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).
Hasta el momento se desconoce si ha habido detenidos por este suceso y la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
- Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
- El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año
- Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado
- Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana