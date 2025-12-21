Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Molins de Rei

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre de 42 años ha sido hallado muerto la pasada madrugada en la calle Foment de la localidad de Molins de Rei (Barcelona), con heridas ocasionadas por arma blanca, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación del caso.

Los Mossos han sido alertados sobre las cuatro de la pasada madrugada de que en la citada calle había una persona en el suelo sin vida.

Un comunicado de la policía catalana señala que hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos, la Guàrdia Urbana de Molins y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que confirmaron que el hombre estaba muerto.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de los Mossos de la Región Metropolitana Sur ha asumido la investigación de este caso, que se encuentra bajo secreto judicial. EFE

