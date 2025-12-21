Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Hallan muerta a una mujer en una vivienda de Barakaldo

El departamento vasco de Seguridad no ha facilitado más datos sobre el suceso

Un furgón de la Ertzaintza.

Un furgón de la Ertzaintza. / EP

EFE

Bilbao
La Ertzaintza ha abierto una investigación tras la localización en la mañana de este domingo del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Bizkaia).

Unos familiares de la mujer comunicaron a la policía vasca sobre las 11:30 horas de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de la vivienda. Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza y personal médico, que han confirmado el fallecimiento.

También acudieron a la vivienda para el esclarecimiento de lo ocurrido una comitiva judicial y un médico forense, según ha informado el departamento vasco de Seguridad, que no ha facilitado más datos sobre el suceso.

