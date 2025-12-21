Dos detenidos por golpear en la cabeza con una defensa extensible a un vigilante del metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes de 21 y 22 años por agredir, el pasado mes de noviembre, a un vigilante de seguridad del metro de Barcelona con una defensa extensible en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, los cuales ya tienen antecedentes por tentativa de homicidio en 2023.

A raíz de estos hechos, la Policía de la Generalitat pidió a la justicia que se imponga a los dos detenidos las medidas cautelares de prohibición de acercarse a este vigilante de seguridad, así como la entrada a las instalaciones del metro, y que han sido autorizadas por la autoridad judicial, según informan este domingo los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La agresión en cuestión se produjo el pasado 22 de noviembre en la parada de metro de Trinitat Nova, cuando los dos hombres arrestados participaron presuntamente en la agresión a un vigilante de seguridad privada del Transporte Metropolitana de Barcelona.

La víctima, que se encontraba de servicio en la parada de metro de Trinitat Nova, echó fuera de la estación a un grupo de personas que estaban fumando en el interior de la misma.

En un primer momento, el grupo abandonó las instalaciones, pero, sobre las 02.25 horas, volvieron en un convoy y al ver al personal de seguridad privada comenzaron a increpar a los vigilantes.

Estos volvieron a echar al grupo de la estación, momento en el que uno de los miembros del grupo roció con gas pimienta a los dos empleados.

Instantes después, uno de los vigilantes recibió un golpe en la cabeza por la espalda con una defensa extensible, por lo cual tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario.

Los investigadores de los Mossos d'Esquadra pudieron identificar a los dos autores de la agresión, que fueron detenidos el pasado 11 de diciembre por parte de agentes de la Unidad de Investigación del Área Regional del Transporte Urbano (ARTU).

Se da la circunstancia de que los dos arrestados tienen antecedentes por hechos similares, ya que los Mossos d'Esquadra los detuvieron en 2023 por un delito de tentativa de homicidio tras una agresión con una defensa extensible.

Además, uno de ellos ha sido denunciado hasta en tres ocasiones por tenencia de arma prohibida por la utilización de gas pimienta.