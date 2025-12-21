Piden 6 años de cárcel a un conductor sin carné y drogado que embistió a la Policía

La Fiscalía pide seis años y medio de cárcel para un conductor sin carné y drogado que embistió adrede a una patrulla de Policía tras una larga y peligrosa persecución a lo largo de varios kilómetros en Palma. Dos agentes y dos chicas que iban con el procesado resultaron heridas en la colisión. El acusado había perdido todos los puntos del carné y dio positivo en cuatro drogas: éxtasis, ketamina, metanfetamina y cannabis. El ministerio público acusa también a un hombre que había alquilado y no devolvió el coche, permitiendo además que el principal acusado lo condujera pese a saber que no podía, para quien reclama dos años de cárcel. El juicio se celebrará próximamente en un juzgado de lo penal de Palma.

Los hechos ocurrieron hacia las cuatro de la madrugada del pasado 23 de marzo. El conductor iba al volante de un Toyota junto a dos chicas y fue sorprendido por una patrulla de la Policía Nacional cuando circulaba a más de 160 kilómetros por hora por la salida de la Vía de Cintura hacia el Pont d’Inca Nou, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación.

Los agentes activaron las señales acústicas y luminosas del coche patrulla para que el conductor se parara, pero el hombre optó por acelerar y darse a la fuga. Siguió a gran velocidad, poniendo en peligro al resto de usurarios de la vía y obligando a otros vehículos a apartarse para no chocar contra él.

La persecución se prolongó por la carretera de Manacor, el Camí Fondo, el poblado de Son Banya, el hospital Son Llàtzer y la carretera vieja de Sineu, a la que se incorporó en dirección contraria. El Toyota llegó finalmente al Camí Vell de Bunyola, donde estuvo a punto de colisionar contra un taxi, y realizó un trayecto circular por la calle Torrent para tratar de dar esquinazo a las patrullas que iban tras él.

El acusado acabó regresando al Camí Vell de Bunyola, donde se topó de frente con un vehículo de la Policía Local de Palma que se había unido a la persecución. «El acusado, en vez de aminorar su marcha, continuó y con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y asumiendo los desperfectos que pudiera causar en el vehículo que conducía, colisionó frontalmente contra el vehículo policial», expone la Fiscalía. A consecuencia del impacto, los dos agentes que estaban en el vehículo policial, las dos chicas que iban en el Toyota y el propio acusado resultaron heridos. Además, los dos coches sufrieron importantes daños.

El conductor fue trasladado a Son Espases. Allí se realizó una analítica de sangre que dio positivo al consumo de éxtasis, ketamina, metanfetamina y cannabis. Fue detenido y desde entonces permanece en prisión provisional.

La Fiscalía le imputa seis delitos: tres contra la seguridad vial por circular sin carné, de manera temeraria y bajo la influencia de las drogas, y otro tres de atentado y lesiones. Por ellos reclama penas que suman 6,5 años de cárcel y varias multas.

El Toyota, que quedó siniestro total por los graves daños sufridos, había sido alquilado por un hombre que no lo devolvió el día acordado. Además, permitió que el otro encausado lo condujera pese a a saber que no tenía carné. Por ello la Fiscalía le imputa un delito de apropiación indebida y le considera coautor de un delito contra la seguridad vial, por lo que pide dos años de prisión para él.