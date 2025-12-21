Los Bombers rescatan a 14 personas sorprendidas por un alud en la Cerdanya

Las lluvias que colapsaron Badalona y parte del Vallès Oriental el sábado han llegado este domingo a Girona, dejando una jornada meteorológica adversa en toda la provincia.

En la Cerdanya, las intensas precipitaciones y el frío han dejado nevadas a cotas altas que han provocado un alud en Meranges. Los Bombers han rescatado este mediodía a 14 personas que han sido sorprendidas por una avalancha mientras se dirigían al refugio de Engorgs, ubicado a 2.378 metros.

Tres personas han quedado heridas leves este domingo al ser alcanzadas por un alud en el municipio pirenáico de Meranges (Girona), suceso que ha sorprendido en la montaña a un grupo de excursionistas jóvenes y a sus monitores. "No ha habido ningún atrapado, pero hemos trasladado al Hospital de Cerdanya 3 heridos, con afectaciones leves. Después, hemos evacuado al resto del grupo", han asegurado en la red social 'X'.

Los servicios de emergencias han sido avisados poco antes de la una y media del mediodía de que este grupo de excursionistas se había visto sorprendido por el alud cuando se dirigían al refugio de Engorgs.

Al lugar se han dirigido cuatro dotaciones de los bomberos y un helicóptero de la unidad de rescate en el que viajaba también un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), efectivos que al llegar a la zona han comprobado que no había nadie atrapado bajo la nieve.

Los bomberos han evacuado andando por la montaña al resto de los miembros del grupo ante el riesgo que suponía que pasasen la noche en el refugio, según las mismas fuentes.

Una situación similar también se ha producido este domingo en Asturias, que han rescatado a dos hombres afectados por un alud de nieve en la zona del corredor del Pico Toneo, y en la Rioja, donde dos senderistas también han sido sorprendidos por una avalancha.

Más lluvias esta semana

El servicio Meteocat pronostica que, tras estas lluvias, otro frente entre en Catalunya esta tarde y barra todo el territorio, de oeste a este, hasta mañana por la mañana. El nuevo episodio de lluvia dejará precipitaciones intensas en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona, además de en el Tarragonès y las comarcas del Baix Penedès y Garraf.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes precipitaciones puntualmente fuertes en los litorales del norte y nevadas, en general débiles, en zonas de la mitad norte peninsular que pueden darse en cotas bajas.

Nevará de forma débil en los principales entornos montañosos del norte del país, sin descartar que nieve también en regiones aledañas, especialmente de la meseta norte, este de la sur y del nordeste peninsular. La cota de nieve estará entre los 800/1000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día hasta los 1.000/1200 metros en el norte y a los 1200/1500 metros en el resto. Es probable que en el Pirineo central y oriental la cota se mantenga o disminuya por debajo de 1000 metros.