La policía intensifica la vigilancia por Navidad en La Jonquera ante el aumento de robos de bandas especializadas

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de La Jonquera han incrementado durante las fiestas de Navidad la vigilancia en los comercios del municipio y en las grandes superficies. El objetivo es evitar los robos, que aumentan en esta época por la subida de compradores. De hecho, los Mossos han detectado diversas bandas organizadas que se desplazan hasta La Jonquera y que son "especialistas" en hurtar, aprovechando las aglomeraciones propias de estas fechas. Además de vigilar, la policía también visita los establecimientos para ofrecerles consejos y les recuerda la importancia de solicitar la documentación en las compras con tarjeta. El motivo es que muchos ladrones utilizan tarjetas robadas para realizar compras inferiores a 50 euros, que no requieren introducir el número secreto.

"Estamos en un lugar privilegiado, por aquí pasan cientos de miles de personas cada semana". Son palabras de Joan Xifreu, propietario de un estanco de la calle Major de La Jonquera. Este municipio del Alt Empordà, de poco más de 2.000 habitantes, es una de las localidades más concurridas de las comarcas gerundenses en proporción a su población. Durante estas fiestas, sin embargo, el número de clientes que acuden a hacer las compras de Navidad se incrementa y eso, a su vez, atrae también a bandas de ladrones especializadas.

Estanque de Tabaco en la Jonquera. / Gerard Vilà / ACN

Estas bandas aprovechan las aglomeraciones de personas para robar, tanto a los clientes como a los propios establecimientos. Por ello, durante estos días los Mossos han incrementado la vigilancia, tanto en los negocios de grandes superficies como en los pequeños comercios del municipio.

Con patrullajes conjuntos con la Policía Local, visitan los establecimientos y refuerzan su presencia. El objetivo es disuadir a los ladrones con su presencia, pero también dar consejos sobre cómo deben actuar los responsables de los comercios.

Dos agentes caminan por el centro Gran Jonquera. / Gerard Vilà / ACN

Muchos de ellos han decidido incrementar la seguridad privada estos días con más vigilantes, pero aun así a veces no es suficiente. El jefe de la Oficina de Relaciones con la Comunidad (ORD) de los Mossos de Figueres, Albert Oliveras, explica que se encuentran tanto con bandas organizadas que vienen a robar como con ladrones que aprovechan en ocasiones las aglomeraciones para llevarse productos.

"Al final el delincuente se especializa y hay muchos que lo han hecho en el hurto. La cuestión es que aquí pueden venir tanto de la parte francesa como de la catalana y sumarse al delincuente habitual", señala Oliveras.

Las tarjetas de crédito, un problema

Además de la prevención, en lo que insisten especialmente los Mossos estos días es en recordar a los establecimientos la importancia de pedir una identificación personal en los pagos con tarjeta de crédito. Y es que cada vez se encuentran con más bandas que hurtan la cartera a un cliente para después comprar productos por un valor inferior a 50 euros.

Muchos de los artículos comprados de forma fraudulenta terminan vendidos en el mercado negro

El motivo es que la mayoría de bancos establecen esta cantidad como el mínimo para no tener que introducir el código de seguridad. Oliveras anima a los compradores a solicitar al banco que rebaje este importe, pero reconoce que mucha gente no lo hace y se encuentra con que, cuando se dan cuenta de que les han podido robar la cartera, los ladrones ya han realizado las compras. Muchos de los artículos que acaban llevándose pueden terminar vendidos en el mercado negro.

Esquivar las cámaras

Joan Xifreu tiene un estanco en la calle Major de La Jonquera. Explica que el hecho de que venga tanta gente "es una suerte y un privilegio, pero a veces un quebradero de cabeza más". Dentro de su negocio tiene una decena de cámaras que vigilan la planta inferior. Pese a esta inversión, explica que sufre hurtos de manera constante y que los ladrones ya se han especializado en evitar las cámaras.

"Es impotencia porque te gastas dinero en muchas mejoras y el ladrón sabe burlarlas. Además, mi producto -tabaco- es muy buscado, es atractivo y con poco beneficio para mí, pero mucho para él. Si me roban un cartón, para mí es una pérdida muy grande", señala. Por ello celebra el incremento de la presencia policial estos días, pero considera que "todavía debería estar más reforzada" por las características de La Jonquera. “Aquí viene gente expresamente a comprar, pero también hay mucha de paso que se detiene”, recuerda.