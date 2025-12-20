Los Mossos alertan de un incremento de estafas en línea por Navidad y recomiendan "ser desconfiados"

Los Mossos han alertado de un aumento de las ciberestafas coincidiendo con el periodo navideño, que también incluye el Black Friday y el Cyber Monday. En una entrevista con la ACN, Roger Sales, jefe de la Región Policial Virtual, ha indicado que desde la pandemia los fraudes digitales han crecido significativamente porque la gente ha empezado a "estar más conectada". Así, ha señalado que "por Navidad la estafa específica vinculada a las compras por internet se dispara". Por ello, ha recomendado a la ciudadanía "ser desconfiada". El año pasado, durante las fiestas, se contabilizaron 5.519 estafas digitales. Las más habituales incluyen cargos bancarios desconocidos y fraudes en compras por internet o a través de las redes sociales. En los últimos años, las estafas virtuales han mantenido una tendencia creciente. En 2023 se registraron 79.415; en 2024, la cifra ascendió hasta los 80.913 casos; y hasta el 30 de noviembre de este 2025 se han contabilizado 73.489.

Roger Sales, jefe de la Región Policial Virtual de los Mossos, ha explicado que las ciberestafas más habituales son las vinculadas a transacciones comerciales que se producen por internet, incluyendo inversiones y compras y ventas, tanto en páginas web legítimas como en espacios fraudulentos. En este apartado se incluyen también las estafas que tienen lugar a través de las redes sociales y que, según Sales, han proliferado en los últimos años porque los delincuentes publican anuncios engañosos de productos concretos. "Una red social es un lugar correcto, es un lugar lícito, pero a veces lo que encuentran allí las víctimas son anuncios de un producto concreto, y ese anuncio es fraudulento”, ha señalado.

El jefe de la Región Policial Virtual dels Mossos, Roger Sales. / Norma Vidal / ACN

Por otro lado, están los cargos bancarios en tarjetas, cuentas corrientes o por Bizum, cuyo origen la víctima desconoce y que, según Sales, llegan a representar el 60% del total. En tercer lugar, se encuentran las suplantaciones, que incluyen casos como el del estafador del amor o la estafa del CEO, entre otros. Finalmente, entre los fraudes virtuales más habituales también se encuentran el 'phishing', el 'smishing' o el 'vishing', es decir, aquellas prácticas que implican recibir un correo electrónico, un mensaje o una llamada que dan pie a un engaño y acaban con un cargo bancario.

Víctimas más habituales

Aunque en este último supuesto las personas mayores son especialmente vulnerables, en los fraudes vinculados a compras en línea o estafas a través de redes sociales los principales afectados son adultos de entre 46 y 64 años. Sales ha apuntado que se trata de un segmento poblacional “que está muy conectado y tiene un poder económico que le permite hacer compras por internet”.

Proliferan los vídeos falsos en los que aparece un personaje famoso que anima a la ciudadanía a realizar una inversión

El jefe de la Región Policial Virtual también ha alertado sobre nuevos métodos que combinan la tecnología con el engaño: “Hasta ahora, el malo tenía tus credenciales de usuario y hacía el cargo en tu tarjeta bancaria, pero ahora, con el segundo factor de autenticación, lo que hace es contactar directamente contigo, haciéndose pasar por tu banco y engañándote para que le facilites ese código y poder realizar ellos la transacción”, ha relatado.

Por otro lado, ha explicado que cada vez se integra más la inteligencia artificial en estas prácticas. Así, en los últimos tiempos han proliferado vídeos falsos en los que aparece un personaje famoso que anima a la ciudadanía a realizar una inversión, o imágenes falsas de entidades bancarias, entre otros.

Prevención y concienciación

Para prevenir fraudes, los Mossos recomiendan no comprar a partir de enlaces recibidos por mensaje o correo electrónico y acceder directamente a la web de la empresa. También es necesario comprobar que la página empiece por “https”, revisar la política de devoluciones y los contactos, y asegurarse de que la dirección física que aparece es real. “A veces, cuando consultas dónde se encuentra, aparece un descampado”, ha indicado Sales. Además, ha aconsejado utilizar “una tarjeta de prepago” y evitar compras desde redes Wifi públicas o dispositivos desconocidos.

Un ciudadanos realizando una compra con el teléfono móvil. / Norma Vidal / ACN

En este sentido, ha recomendado aplicar el método SANA (Stop, Párate, No, Ayuda) ante cualquier mensaje sospechoso. “Esto significa detenerse ante la emoción que genera el mensaje sospechoso que recibimos, analizarlo con desconfianza, no clicar ni pagar y pedir ayuda si es necesario”, ha explicado. También ha indicado que, si se trata de una oferta de inversión, los ciudadanos pueden pedir asesoramiento a su banco y, en caso de duda, ponerse en contacto con los Mossos.

En paralelo, ha recordado que el cuerpo policial lleva a cabo campañas de concienciación a través de charlas y presentaciones en asociaciones y comercios. Sales ha explicado que, si alguien cree haber sido víctima de una estafa, “lo primero que debe hacer es denunciar”, porque si no es imposible perseguir el delito y porque la denuncia permite a la policía adquirir conocimiento para poder aconsejar mejor a la ciudadanía. También ha remarcado la importancia de acompañarla con capturas de pantalla, comprobantes de compras e información bancaria que permita seguir el hilo de la investigación.