Los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en espacios públicos en Catalunya

Los Mossos d'Esquadra decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Catalunya, donde de media se registran unos doce incidentes diarios relacionados con navajas u otros objetos peligrosos o contundentes, especialmente los fines de semana en comercios, ocio nocturno y transporte público. Según datos de la consellería de Interior, los Mossos han incautado en el primer semestre de este año por infracción administrativa un total de 4.715 armas blancas, lo que supone una media de 25 al día, la misma que hubo en 2024, cuando se decomisaron en total 9.220 armas blancas.

Ante la proliferación de incidentes con armas blancas, los Mossos activaron en febrero de 2023 el denominado Plan "Daga", que nació con el objetivo de sacar de la calle el mayor número posible de armas blancas, mediante más controles específicos, incluso con palas detectoras, y el pasado año la Generalitat también puso en marcha el Plan Espacio Público Libre de Armas.

Navajas, cuchillos, machetes y katanas

Según los datos de Interior, más de dos tercios de las armas blancas intervenidas en 2024 y en el primer semestre de este año son navajas -6.827 el pasado año y 3.401 entre enero y junio de 2025-, seguidas de cuchillos -1.892 y 1.036-, machetes -218 y 98- y puñales de menos de once centímetros de hoja y doble corte -73 y 47-.

Otras armas blancas intervenidas por los Mossos por infracción administrativa son espadas, katanas o similares -57 en 2024 y 34 entre enero y junio de este año-, armas blancas simuladas en otro objeto -53 y 23-, dagas -30 y 13-, hachas con diseño ornamental -15 y 12-, y armas blancas de armamentos oficiales -10 y 8-. Los Mossos también han intervenido bastones de estoque -11 en 2024 y 4 en el primer semestre de 2025-, xiriquetes (estrellas con pinchos) -7 y 3- y cuchillos tácticos skiner -2 y 3-, además de otras armas blancas no catalogadas -25 y 33-.

12 incidentes de media

Según los datos policiales, en el marco del Plan Daga, durante el primer semestre de este año, los Mossos han registrado 2.319 incidentes -una media de doce al día-, con implicación de armas blancas u objetos contundentes. De esta forma, los incidentes con armas blancas y con objetos peligrosos sigue al alza en Cataluña, ya que la media de 2024 fue de diez al día, con 3.762 en total, según datos aportados por la consellera de Interior, Núria Parlon, en una respuesta parlamentaria.

En concreto, según los datos de Interior, la problemática de las armas blancas se concentra principalmente en la corona metropolitana de Barcelona, con una mayor cifra de incidentes, si bien el fenómeno afecta a toda Cataluña. Los incidentes detectados por los Mossos ocurren principalmente en sábados y domingos, así como durante la tarde y la noche, y se concentran en comercios, espacios de ocio nocturno, transporte público y puntos de alta afluencia ciudadana.

Una "amenaza" para la seguridad pública

Según detalla Parlon en su respuesta parlamentaria, el fenómeno de las armas blancas supone una "amenaza" para la seguridad pública, tanto por su incidencia directa como por las implicaciones operativas, sociales y territoriales. Por este motivo, estrategias como el Espacio Público Libre de Armas buscan evitar la normalización de la tenencia de armas blancas en el espacio público y suponen una respuesta integral, que combina acción policial, prevención comunitaria, intervención social y coordinación institucional, según la consellera.

Ante esta situación, los Mossos han destinado durante el primer semestre de este año un total de 85.385 horas a controles de prevención de tenencia de armas blancas, especialmente en la vía pública, en zonas de ocio nocturno y en transporte público.