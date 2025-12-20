Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Accidente de tráfico

Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies (Girona)

El camión ha quedado volcado en el margen de la vía y el conductor del coche ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los Bombers

Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies

Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies / Bombers

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un choque frontal entre un coche y un camión este sábado por la mañana en la GI-552 en Arbúcies (Selva) ha dejado al conductor del turismo herido grave, según han informado los Bomberos de la Generalitat. El aviso del accidente se ha recibido a las 06.35 horas. El camión ha quedado volcado en el margen de la vía y el conductor del coche ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los Bombers, que han desplazado tres dotaciones terrestres. El SEM ha trasladado al herido al hospital Josep Trueta de Girona.

En paralelo, un turismo ha caído unos seis metros por un puente en Calafell (Baix Penedès) y ha dejado al conductor herido menos grave. El siniestro se ha producido a las 05.13 horas junto a la estación de tren y el coche ha quedado volcado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
  2. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  3. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  4. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  5. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  6. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  7. Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
  8. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies (Girona)

Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria

Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria

Los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en espacios públicos en Catalunya

Los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en espacios públicos en Catalunya

Seis condenados por saquear 73.000 euros de las cuentas de la anciana que cuidaban

Seis condenados por saquear 73.000 euros de las cuentas de la anciana que cuidaban

Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar

Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar

Los Mossos alertan de un incremento de estafas en línea por Navidad y recomiendan "ser desconfiados"

La policía intensifica la vigilancia por Navidad en La Jonquera ante el aumento de robos de bandas especializadas

La policía intensifica la vigilancia por Navidad en La Jonquera ante el aumento de robos de bandas especializadas