Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies (Girona)

Un choque frontal entre un coche y un camión este sábado por la mañana en la GI-552 en Arbúcies (Selva) ha dejado al conductor del turismo herido grave, según han informado los Bomberos de la Generalitat. El aviso del accidente se ha recibido a las 06.35 horas. El camión ha quedado volcado en el margen de la vía y el conductor del coche ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los Bombers, que han desplazado tres dotaciones terrestres. El SEM ha trasladado al herido al hospital Josep Trueta de Girona.

En paralelo, un turismo ha caído unos seis metros por un puente en Calafell (Baix Penedès) y ha dejado al conductor herido menos grave. El siniestro se ha producido a las 05.13 horas junto a la estación de tren y el coche ha quedado volcado.