Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Comunitat Valenciana

Fallece una mujer en Castellón atragantada con un torrezno en un bar

La Policía Local y los sanitarios trataron de reanimarla durante más de 30 minutos

Unos torreznos, en una imagen de archivo.

Unos torreznos, en una imagen de archivo. / Gabriel Utiel

Pablo Ramón Ochoa

Castellón
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Trágico suceso el que ha ocurrido en la localidad de Almassora, según pudo saber este viernes Mediterráneo de fuentes solventes y conocedoras del caso.

Una mujer de 83 años de edad murió mientras se encontraba en un bar del municipio, tomando algo como tantos otros días. Se trataba de una vecina de la cercana Vila-real que, a pesar de todos los intentos que se hicieron, terminó tristemente falleciendo allí mismo, en el bar donde estaba.

Sin respuesta

La causa fue, al parecer y según las fuentes consultadas, un atragantamiento que a la postre resultó ser mortal. En concreto, la señora estaba comiendo unos típicos torreznos cuando se atragantó con uno de ellos y empezó a registrar los problemas que le condujeron a la muerte, entre el shock de los asistentes al establecimiento.

Una patrulla de la Policía Local fue la primera en acudir al lugar, pero ya era demasiado tarde. Los agentes policiales le realizaron la reanimación cardiopulmonar (RCP) con un desfibrilador externo semiautomático durante varios minutos, hasta que llegó la SAMU.

Más de 30 minutos

Una vez llagó la SAMU, los sanitarios continuaron con las labores de RCP que iniciaron los policías locales durante 30 minutos más, pero lamentablemente terminaron certificando el deceso de esta vecina de Vila-real.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
  2. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  3. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  4. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  5. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  6. Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
  7. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año
  8. Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado

Fallece una mujer en Castellón atragantada con un torrezno en un bar

Fallece una mujer en Castellón atragantada con un torrezno en un bar

Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar

Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar

Acusan a una familia de embarcar a una anciana fallecida en un avión de Málaga a Londres

Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies (Girona)

Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria

Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria

Los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en espacios públicos en Catalunya

Los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en espacios públicos en Catalunya

Seis condenados por saquear 73.000 euros de las cuentas de la anciana que cuidaban

Seis condenados por saquear 73.000 euros de las cuentas de la anciana que cuidaban