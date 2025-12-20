Sucesos
Detenido un hombre de 68 años por vender medicamentos psicotrópicos a jóvenes en Girona
Los Mossos d’Esquadra lo han arrestado después de que el tráfico de sustancias haya generado quejas vecinales
Eva Batlle
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 68 años por vender medicamentos psicotrópicos a jóvenes en el parque Central de Girona. El arrestado, que ya contaba con antecedentes policiales, está acusado de un delito contra la salud pública.
El cuerpo policial había recibido quejas vecinales por el tráfico de sustancias por parte de este hombre, que actuaba en la zona comprendida entre la antigua estación de Olot (“Estació Jove”), la calle Santa Eugènia y el edificio de la Punxa. Según los testimonios, el individuo se movía durante todo el día entre jóvenes a quienes presuntamente vendía fármacos psicotrópicos que requieren receta médica, generando molestias en la zona. Los vecinos alertaban que, además del tráfico, había grupos de jóvenes que consumían bebidas alcohólicas, dejaban basura, fumaban y ponían música alta.
Vigilancia y detención
Finalmente, este jueves, alrededor de la una del mediodía, agentes de proximidad de los Mossos de la comisaría de Girona se desplazaron al lugar y establecieron un dispositivo de vigilancia. Observaron una aglomeración de jóvenes de entre 20 y 30 años y detectaron cómo un hombre realizaba un intercambio de producto por dinero.
Durante el registro, los agentes localizaron 65 euros en billetes fraccionados y nueve blísteres de varios fármacos que requieren receta médica dentro de una bandolera que el hombre llevaba al hombro, según confirman los Mossos.
Por estos hechos, el hombre de 68 años quedó detenido por un delito contra la salud pública y este viernes ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Girona.
