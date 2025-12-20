Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria

Los Mossos han detenido en Amposta (Tarragona) a un hombre por introducir en el circuito económico billetes falsos de doscientos euros, de muy alta calidad y difíciles de detectar, fabricados en Bulgaria.

La policía catalana informa este sábado en un comunicado de que el hombre, de 45 años y con antecedentes por tráfico de drogas, fue detenido el pasado día 16 como presunto autor de un delito de falsificación de moneda y efectos timbrados por agentes de la Unidad Central de Falsificación de Moneda y del Área de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de Terres de l'Ebre.

La investigación de este caso, explica, comenzó en noviembre cuando los Mossos tuvieron conocimiento de un incremento de denuncias por pagos con billetes de doscientos euros falsos en diversas localidades del delta del Ebro.

Vinculado con el crimen búlgaro

La policía vincula la fabricación de estos billetes con el crimen búlgaro, y, precisa, "es una de las falsificaciones más antiguas desde la aparición del euro".

Estos billetes tienen la consideración de "peligrosos" por el Banco Central Europeo "a causa de su calidad de impresión e imitación de las medidas de seguridad".

Con las denuncias recibidas, los agentes confeccionaron un mapa delictual para saber dónde se estaban introduciendo los billetes falsos y qué personas los distribuían.

Se da la circunstancia de que, inicialmente, ninguna de las personas que recibieron un billete de este tipo se dio cuenta de que era falso, y solo se detectó el fraude cuando fueron ingresados en cajeros automáticos, que daban aviso de que debían pasar una comprobación.

"De hecho -destaca la nota de la policía-, el nivel de calidad de los billetes era tan elevado que, incluso, en uno de los casos, una de las víctimas pudo ingresar el dinero en su cuenta corriente y efectuar diversos pagos con normalidad".

Fue días después cuando la misma entidad bancaria informó al cliente de que los billetes habían sido retenidos para ser analizados ante la sospecha de que fueran falsos.

Billetes falsos en una masía

Con toda esta información, los agentes identificaron al hombre que distribuía los billetes, que vivía en una masía de Amposta.

El pasado día 16, los agentes, con efectivos de la unidad ARRO (Área regional de recursos operativos), entraron en la masía, donde intervinieron un total de 9.300 euros en billetes falsificados de cien euros cada uno de ellos, que ya estaban preparados para ser introducidos en el circuito económico.

El detenido pasó a disposición judicial el pasado día 18 mientras los Mossos mantienen abierta la investigación del caso ante la sospecha de que puedan haber más personas implicadas y para comprobar si se introdujeron más billetes falsos en otros puntos del territorio.

Imprentas en Bulgaria

Los Mossos señalan que los billetes de doscientos euros son de los más utilizados en las redes de falsificación ya que se obtiene un alto rendimiento económico con un reducido volumen de papel moneda. Además, no generan tanta sospecha como los de quinientos euros.

Este tipo de billetes se fabrican principalmente en talleres clandestinos de Bulgaria especializados en la producción de moneda falsa que posteriormente se distribuye en diferentes puntos de Europa con canales criminales organizados. Mayoritariamente, son reproducciones de la antigua serie del euro.

Su calidad hace que sea prácticamente imposible detectarlos excepto si se observa por la parte posterior el valor facial del billete impreso en color morado. Si con el movimiento no cambia de color a verde, es moneda falsa.

Los Mossos, en este sentido, recuerdan en su comunicado la importancia de revisar los elementos de seguridad en los billetes y de comunicar a la policía cualquier sospecha de falsificación que se tenga.