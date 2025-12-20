Sucesos
Acusan a una familia de embarcar a una anciana fallecida en un avión de Málaga a Londres
La mujer fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida
Una familia británica ha sido acusada de embarcar a una anciana de 89 años fallecida en un avión que debía cubrir el trayecto entre los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol y Londres-Gatwick.
El avión, de la compañía Easyjet, debía partir del aeródromo malagueño a las 11:15 horas del pasado jueves, pero finalmente lo hizo con once horas y quince minutos de retraso, según ha podido comprobar EFE.
Según adelantó el diario británico 'Daily Mail', la mujer fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida, aseguraron testigos del incidente.
Sin embargo, justo antes del despegue, la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer y el avión, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que dar la vuelta antes de despegar, añade dicho periódico.
Algunos pasajeros relataron cómo el cuerpo fue empujado en silla de ruedas hasta los asientos del grupo en la parte trasera del avión y levantado hasta su asiento, con la ayuda de cinco miembros de su familia.
Afirmaron que al grupo solo se le había permitido subir al avión porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que "simplemente estaba cansada", señala la información del medio británico.
