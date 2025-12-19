Sucesos
Los Mossos investigan la muerte de un vecino de L'Hospitalet de Llobregat en un incendio
Las llamas quemaron la cocina de la vivienda y los bomberos sacaron a la víctima inconsciente, aunque falleció poco después
L'Hospitalet contabiliza a 117 personas durmiendo en la calle, 17 más que en 2024
Un vecino de la Travessera Industrial de L’Hospitalet de Llobregat de 72 años falleció este jueves por la noche después de incendiarse su vivienda, un noveno piso. Las llamas comenzaron en la cocina y se extendieron por toda la vivienda. Siete dotaciones de los bomberos de la Generalitat se han desplazado al lugar del fuego que se había extendido por la fachada del edificio, de 12 pisos con planta baja.
Los bomberos entraron en la vivienda para apagar las llamas y rescatar al vecino. Estaba inconsciente y por eso lo sacaron a la calle para ser atendido por sanitarios de una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pese a las maniobras de reanimación el hombre murió poco después. Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio, aunque todo apunta a que ocurrió en la cocina, que quedó totalmente calcinada.
Los bomberos no encontraron más víctimas. Una vez extinguido el incendio, y tras realizar las labores de ventilación en el piso y en la escalera, los bomberos revisaron todo el bloque, que no quedó afectado estructuralmente, por lo que permitieron el acceso del vecindario del resto de pisos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
- Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
- Qué es la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
- Los conservacionistas exigen por escrito al Govern que catalogue al lobo 'en peligro de extinción