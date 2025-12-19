Sucesos
Detenido un vecino de Sarrià de Ter por tener pornografía infantil con menores de 8 a 12 años
La Policía señala que el sospechoso habría hecho descargas durante un año
Depredadores en TikTok: una investigación destapa el negocio pedófilo de usar IA para generar imágenes sexuales de menores de edad
La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Sarrià de Ter por un presunto delito de pornografía infantil tras encontrarle en su domicilio fotografías y vídeos en los que se veían a menores de edad, de entre 8 y 12 años, realizando conductas sexuales, tanto consigo mismos como con otros adultos.
La investigación se inició después de constatar que en el domicilio del sospechoso se habrían realizado múltiples descargas de archivos pedófilos durante un año. Por orden judicial, los agentes registraron la vivienda del sospechoso y comprobaron que se había deshecho de diversos discos duros y unidades de almacenamiento en la gran mayoría de equipos informáticos que tenía.
Pese a esto, los agentes las requisaron para su posterior análisis por parte de la unidad de informática forense. Sin embargo, la Policía constató que el sospechoso tenía en su poder diversos vídeos en los que aparecían menores de edad realizando conductas sexuales y por eso quedó detenido.
Desde Policía Nacional se recuerda que la mera descarga o el simple almacenamiento de material de pornografía infantil, representa un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar el año de prisión y elevadas multas. En caso de descarga involuntaria, debe darse inmediato conocimiento a las autoridades policiales correspondientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
- Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
- Qué es la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
- Los conservacionistas exigen por escrito al Govern que catalogue al lobo 'en peligro de extinción