Detenido un vecino de Sarrià de Ter por tener pornografía infantil con menores de 8 a 12 años

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Sarrià de Ter por un presunto delito de pornografía infantil tras encontrarle en su domicilio fotografías y vídeos en los que se veían a menores de edad, de entre 8 y 12 años, realizando conductas sexuales, tanto consigo mismos como con otros adultos.

La investigación se inició después de constatar que en el domicilio del sospechoso se habrían realizado múltiples descargas de archivos pedófilos durante un año. Por orden judicial, los agentes registraron la vivienda del sospechoso y comprobaron que se había deshecho de diversos discos duros y unidades de almacenamiento en la gran mayoría de equipos informáticos que tenía.

Pese a esto, los agentes las requisaron para su posterior análisis por parte de la unidad de informática forense. Sin embargo, la Policía constató que el sospechoso tenía en su poder diversos vídeos en los que aparecían menores de edad realizando conductas sexuales y por eso quedó detenido.

Desde Policía Nacional se recuerda que la mera descarga o el simple almacenamiento de material de pornografía infantil, representa un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar el año de prisión y elevadas multas. En caso de descarga involuntaria, debe darse inmediato conocimiento a las autoridades policiales correspondientes.