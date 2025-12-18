Ola de robos a domicilios en uno de los pueblos más pequeños de Catalunya

Una oleada de robos ha afectado a uno de los pueblos con menos habitantes de la provincia de Girona desde el pasado jueves hasta este miércoles. Según los Mossos d’Esquadra, tienen constancia de siete robos —aunque todavía no se han presentado denuncias por todos los hechos—, si bien la cifra podría ser superior, ya que algunos vecinos tienen segundas residencias y podría ser que aún no se hayan dado cuenta de los asaltos. En total, los vecinos calculan que unas diez viviendas se han visto afectadas, aproximadamente el 20 % de las casas del pueblo.

Palau de Santa Eulàlia es uno de los municipios más pequeños de la provincia, con 124 habitantes en 2025 según el Idescat, mientras que La Vajol tiene menos, con 110. El impacto de estos robos es especialmente grave en un núcleo tan pequeño, no solo por las pérdidas materiales sino también por la sensación de inseguridad que ha generado entre los vecinos, según aseguran los afectados.

Palacio de Santa Eulalia, en una foto de archivo. / Ayuntamiento de Palau de Santa Eulalia

Joyas y dinero

Los asaltos se han producido al atardecer, entre las siete y las nueve de la noche, cuando hay menos luz. Afortunadamente, en ningún caso se han encontrado con residentes dentro de las viviendas. En algunos casos, los ladrones han desconectado la electricidad o inutilizado la señal de la alarma. Del interior de los hogares se han llevado principalmente joyas y dinero, ocasionando también destrozos.

Los vecinos afectados reclaman un refuerzo de la presencia policial y afirman que tanto ellos como el ayuntamiento colaboran con los cuerpos de seguridad para evitar que la situación se prolongue, poniendo de relieve la especial vulnerabilidad de los municipios pequeños ante episodios de este tipo. Aseguran sentirse impotentes y con sensación de inseguridad tras los asaltos.

Desde los Mossos d’Esquadra explican que tienen constancia de los siete hechos ocurridos entre el 11 y el 16 de diciembre. Se han reunido con el alcalde y los concejales del ayuntamiento para dar consejos de seguridad, informar sobre las actuaciones policiales y se ha incrementado el patrullaje en la zona. Se están realizando controles y la investigación continua abierta. Los vecinos, sin embargo, aseguran que no habían visto patrullas hasta que denunciaron los hechos en los medios de comunicación.