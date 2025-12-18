Interceptan en Girona una furgoneta con 14 cachorros importados irregularmente de Eslovaquia

Los Mossos d'Esquadra interceptaron en Girona una furgoneta que transportaba irregularmente cachorros de perro procedentes de Eslovaquia y detuvieron al conductor por un delito de falsificación documental.

El arrestado tiene 60 años y está acusado de ser el presunto autor de un delito de falsificación de documento público, oficial o mercantil. Y es que el hombre incumplía la normativa relativa a la venta de animales y utilizaba de forma fraudulenta los datos de un núcleo zoológico del Baix Empordà que había cesado su actividad.

Los hechos se remontan al mediodía del 12 de diciembre, cuando agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos en Girona (URMA) llevaban a cabo un dispositivo policial conjunto con el Departament de Territori para controlar la importación y transporte de animales procedentes de países del norte de Europa con destino a Catalunya.

Los agentes detuvieron una furgoneta refrigerada y homologada para el transporte de animales en la AP-7, a la altura de Girona. Durante la inspección, los agentes de medio ambiente localizaron a 14 cachorros de varias razas -Cavapoo, Cavalier, Maltipoo y Teckel-. Según la documentación, 10 de los perros tenían como destino un núcleo zoológico de Huesca, mientras que los otros cuatro constaban como destinados a un núcleo zoológico del Baix Empordà.

Sin actividad

Los Mossos comprobaron que este segundo núcleo zoológico había cesado su actividad en septiembre de 2024. Al contactar con el responsable de la empresa, éste manifestó que desconocía que se estuvieran utilizando sus datos de forma fraudulenta para la importación de cachorros, por lo que denunció los hechos.

Veterinarias autorizadas por el Departamento revisaron a los animales y verificaron la documentación y los microchips, que coincidían con los pasaportes. Sin embargo, la exploración determinó que los cachorros tenían unas 10 semanas de edad, por debajo del mínimo legal permitido para la importación, fijado en 15 semanas.

Dado que no cumplían los requisitos sanitarios -especialmente en cuanto a la efectividad de la vacuna contra la rabia- ni los de edad, los agentes inmovilizaron preventivamente a los cachorros en cuarentena. Los animales fueron trasladados a una protectora, a la espera de que se determine su destino final, informa el cuerpo policial.

En la intervención también decomisaron los 14 pasaportes de los perros, la documentación de transporte internacional de animales y dos facturas correspondientes a los dos núcleos zoológicos, por un importe total superior a los 8.000 euros.

¿Dónde iban los perros?

A raíz de estos hechos, la URMA ha abierto una investigación para determinar cuál era el destino final de los animales que entraban en el país utilizando de forma fraudulenta los datos del núcleo zoológico del Baix Empordà, ya inactivo. No se descartan mayores detenciones.

El detenido, que carecía de antecedentes, pasó al día siguiente a disposición del Juzgado de Guardia de Girona. Paralelamente, los agentes han tramitado las correspondientes denuncias administrativas por la importación de animales por debajo de la edad mínima permitida y sin garantías sanitarias, infracciones recogidas en la Ley 7/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales.