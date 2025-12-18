Detenido un pasajero que aterrizó en Barcelona con 15 kilos de cocaína 'negra' oculta bajo la resina de tres cuadros

La Policía Nacional ha detectado un nuevo método para introducir droga oculta a través de vuelos internacionales. El pasado 28 de octubre agentes que hacían un control de pasajeros en la zona de llegadas internacionales de la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona interceptaron a un pasajero con tres cuadros decorativos con un peso que no se correspondía a la talla de las imágenes.

El hombre ofreció respuestas incongruentes sobre el objeto de su viaje y el motivo de transportar cuadros tan pesados, según la Policía, que sospechó que podría estar ocultando estupefacientes.

Por ello, seguidamente, en la aduana del aeropuerto, se procedió a realizar diferentes test orientativos de drogas a los cuadros, arrojando todos ellos un resultado negativo. Sin embargo, los agentes tenían indicios de que se podía tratar de un método de ocultación complejo, con una composición no habitual de la sustancia.

La policía intervino los tres cuadros para hacer más pruebas y se informó al pasajero que estaba investigado, aunque no detenido. Al día siguiente, los cuadros incautados fueron trasladados al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona y allí se descubrió que ocultaban 15 kilos de cocaína.

Los investigadores remarcan que la droga se encontraba oculta bajo una gruesa capa de "epoxi", una resina sintética de alta dureza y muy difícil manipulación. Además, la sustancia no presentaba su color ni olor característico, sino que era negra y con una textura granulada muy fina, que no reaccionó positivamente a los reactivos de detección de drogas habituales utilizados por la policía.

Tras constatar que los cuadros llevaban droga la Policía Nacional montó un dispositivo para atrapar al sospechoso que se encontraba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a punto de abandonar el país con destino a Colombia. Está acusado de un delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional señala que esta operación con la droga 'negra' intervenida se asemeja a un caso ocurrido a mediados de noviembre en una casa de lujo en Manaos (Brasil) en donde la Policía Civil brasileña aprehendió 40 kilos de este tipo de estupefaciente escondidos en falsos fondos de cuadros y sillas, cuya sustancia no reaccionó a las pruebas preliminares y no fue hasta realizar un segundo peritaje cuando se detectó el positivo.